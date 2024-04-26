Ростовчанка во время прогулки разбила 25 автомобилей

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В полицию поступил вызов по поводу ростовчанки, которая повредила машину. Прибывшие сотрудники ее нашли, после чего она была госпитализирована.
За время свой прогулки женщина в неадекватном состоянии успела повредить стекла сразу 25 автомобилей. Теперь по факту случившегося проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
По какой причине госпитализированная находилась в таком состоянии, пока не раскрывается.
Ранее ростовский урбанист объяснил, как правильно наказать вандала. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого вандал испортил работы уличных художников в донской столице. Он объяснил это личным творческим порывом.