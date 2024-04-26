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Updated Сегодня, 07:15

Ростовчанка во время прогулки разбила 25 автомобилей

Ростовчанка во время прогулки разбила 25 автомобилей

26 апреля 2024, 07:13
Фото: ТГ-канал «Ростов Главный»
Ростовчанка во время прогулки разбила 25 автомобилей
Жительница Ростова-на-Дону в неадекватном состоянии повредила 25 машин, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступил вызов по поводу ростовчанки, которая повредила машину. Прибывшие сотрудники ее нашли, после чего она была госпитализирована.

За время свой прогулки женщина в неадекватном состоянии успела повредить стекла сразу 25 автомобилей. Теперь по факту случившегося проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

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По какой причине госпитализированная находилась в таком состоянии, пока не раскрывается.

Ранее ростовский урбанист объяснил, как правильно наказать вандала. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого вандал испортил работы уличных художников в донской столице. Он объяснил это личным творческим порывом.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автомобили#Госпитализация#Происшествия
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