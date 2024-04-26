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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:41

Ростовская администрация увеличит время посещения кладбищ

Ростовская администрация увеличит время посещения кладбищ

26 апреля 2024, 13:39
Фото: 1MI
Ростовская администрация увеличит время посещения кладбищ
В связи с празднованием Пасхи и Радоницы в Ростове-на-Дону будет продлено время, в которое можно посещать кладбища, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Телеграм-канале.

Глава городской администрации отметил, что на муниципальных кладбищах начались активные уборочные работы. Волонтеры, школьники, юнармейцы, сотрудники различных организаций и обычные ростовчане — все приходят, чтобы привести в порядок территорию кладбища, мемориалы и могилы.

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В данный момент на Алее героев высадили хвойные деревья, также начался уборка сорняков, упавших деревьев и мусора. В прошлом году для облегчения приборки были установлены контейнерные площадки, а в мае этого года планируется оборудовать еще 117 баков для мусора.

Напомним, что из-за высокой посещаемости увеличили время пребывания на кладбищах, чтобы избежать транспортных пробок. Кладбища будут работать с 07.00 до 20.00 мск.

Ранее стало известно, почему на улицах Ростова-на-Дону много мусора.

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