Ростовская администрация увеличит время посещения кладбищ

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Глава городской администрации отметил, что на муниципальных кладбищах начались активные уборочные работы. Волонтеры, школьники, юнармейцы, сотрудники различных организаций и обычные ростовчане — все приходят, чтобы привести в порядок территорию кладбища, мемориалы и могилы.
В данный момент на Алее героев высадили хвойные деревья, также начался уборка сорняков, упавших деревьев и мусора. В прошлом году для облегчения приборки были установлены контейнерные площадки, а в мае этого года планируется оборудовать еще 117 баков для мусора.
Напомним, что из-за высокой посещаемости увеличили время пребывания на кладбищах, чтобы избежать транспортных пробок. Кладбища будут работать с 07.00 до 20.00 мск.
Ранее стало известно, почему на улицах Ростова-на-Дону много мусора.