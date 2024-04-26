Сейсмолог предупредил о возможных землетрясениях в Ростове-на-Дону

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После недавней катастрофы на Тайване 1146 человек пострадали, 13 погибли, более 125 зданий получили повреждения. Многих ростовчан обеспокоил вопрос: возможно ли подобное в нашем регионе.
Как объясняет ростовский сейсмолог Дмитрий Алимов, Ростовская область находится на стыке Восточно-Европейской платформы и Скифской плиты. Не смотря на неоднородную позицию, эта местность считается довольно устойчивой к геологическим изменениям.
«Максимально возможная сейсмическая активность здесь — это микроземлетрясения магнитудой до 3, изредка 4 балла по 12-ти балльной системе», — замечает эксперт.
Тайвань, напротив, намного больше подвержен землетрясениям из-за своего расположения вдоль Тихоокеанского «Огненного кольца». Так называют высокоактивную зону с большим количеством сейсмических разломов. В окрестностях «Огненного кольца» происходит наибольшее количество землетрясений в мире.
Жители Ростовской области за последние несколько десятилетий сталкивались с ощутимыми подземными толчками лишь два раза.
Первое землетрясение случилось 22 мая 2001 года в 23.13 мск. Сейсмологи зафиксировали пятибалльные сотрясания по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения располагался в 60 километрах от Сальска на юго-западном побережье озера Маныч-Гудило. Особенно сильно толчки ощутили жители верхних этажей. В зданиях дребезжали окна и посуда, качались люстры, осыпалась штукатурка. Крупных разрушений и жертв стихия с собой не принесла. Землетрясение частично затронуло Волгодонск, Кропоткин, Новокубанск, Армавир и даже Ставропольский край: Ставрополь, Невинномысск и Пятигорск. Оно стало самым сильным за всю историю наблюдений в Ростовской области.
Еще одно землетрясение в Ростовской области было зафиксировано 8 лет назад. 7 августа 2016 года. Толчки ощутили не только жители самого Ростова-на-Дону, но и в юго-западных районах области. Магнитуда землетрясения составила от 2 до 4 баллов. Сейсмостанции зафиксировали только два толчка с разницей в три минуты. Оба произошли около 11 часов утра. Эпицентр землетрясения располагался в Мариуполе. До Ростовской области дошли только так называемые остаточные явления сейсмоудара.
«Я заметила, что что-то не так, когда люстра стала качаться и посуда в шкафу зазвенела. Мне кажется, наша собака заметила еще раньше — с самого утра громко лаяла, выла. Обычно она спокойно себя ведет. Выбежала на улицу, там переждала второй раз, когда затрясло. Минут 30 еще подождала, ничего не произошло», — рассказывает ростовчанка Ирина Степанович.
Землетрясения не оставило после себя почти никаких разрушений, кроме чуть сдвинутого дивана и пролитой из собачьей миски воды.
Несколько землетрясений случались в регионе и в начале 20 века. Так. В 1907 году толчки ощутили жители нынешнего Пролетарска, а тогда — станицы Великокняжеской. Как описывала газета «Русское слово»: «Мебель в домах ходила ходуном, жители в испуге выбежали из домов». Силу землетрясения оценили в 5 баллов.
Еще два эпизода стихии случились в Зимовниках в 1984 и 1996 годах.
Подведем итог: почти за 120 лет в Ростовской области случилось всего пять землетрясений.
По мнению сейсмолога Дмитрия Алимова, землетрясения в районе столкновения двух геоструктурных массивов, на которых расположена Ростовская область, могут достигать и 7 баллов по шкале Рихтера. Однако за всю историю наблюдений сила толчков не приближалась к этой отметке.
«Восточно-Европейской платформа и Скифской плита будут продолжать тереться друг от друга. Предсказать, когда это будет происходить — практически невозможно. Пока, как показывают последние пять землетрясений, можно предположить, что 1 раз в 10-20 лет мы будем ощущать это на себе», — заявляет эксперт.
Алимов успокаивает, что землетрясения сильнее 5 баллов вряд ли настигнут дончан в ближайшие годы.
На случай внезапного землетрясения инструкцию по поведению дончанам дает ростовский спасатель Артем Белков.
Первое, что нужно сделать, когда почувствовали толчки — выключить электричество, воду, перекрыть газ.
«Берите домашних животных, родных, деньги, документы и немедленно покидайте здание. Старайтесь держаться дальше от окон, ближе к несущим стенам и не спускайтесь на лифте. Сильное землетрясение может вызвать перебои электричества, и вы рискуете остаться замурованным», — рекомендует спасатель.
Ждать окончания толчков лучше всего на пустыре, вдали от зданий. Если нет возможности выйти из дома наружу — встаньте в дверной проем в несущей стене.
Артем Белков также советует не использовать спички и не открывать воду — из-за поврежденных труб можно получить ожог или оказаться в пожаре.
Ранее RostovGazeta писала о том, что на Камчатке зарегистрирована серия землетрясений с магнитудой до 4,6.