Силовики нашли блогера-самбиста, избивавшего в Ростове людей на камеру

Напомним, что ранее в Сети появились видео, на которых молодой человек избивает прохожих. Полиция начала проверку инцидентов, попавших на видео, а СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по подозрению в хулиганстве. По неподтвержденным данным, от рук 17-летнего дебошира пострадали десятки человек. Также он мог получать заказы на избиение людей, ставших должниками. При этом юноша является спортсменом-самбистом.