Силовики нашли блогера-самбиста, избивавшего в Ростове людей на камеру

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Напомним, что ранее в Сети появились видео, на которых молодой человек избивает прохожих. Полиция начала проверку инцидентов, попавших на видео, а СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по подозрению в хулиганстве. По неподтвержденным данным, от рук 17-летнего дебошира пострадали десятки человек. Также он мог получать заказы на избиение людей, ставших должниками. При этом юноша является спортсменом-самбистом.
Из сообщений СМИ также известно, что молодой человек родом из Украины, он ведет каналы в мессенджерах, где демонстрировал нацистские жесты.
«В ближайшее время он будет доставлен к следователю регионального следственного управления для допроса», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее в Ростове-на-Дону произошла массовая драка.