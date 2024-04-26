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Published Сегодня, 18:59

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Силовики нашли блогера-самбиста, избивавшего в Ростове людей на камеру

Силовики нашли блогера-самбиста, избивавшего в Ростове людей на камеру

26 апреля 2024, 18:59
Фото: 1MI
Силовики нашли блогера-самбиста, избивавшего в Ростове людей на камеру
Региональный Следком сообщил об установлении места нахождения юного блогера-самбиста, которого подозревают в избиении минимум десяти человек, сообщили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Сети появились видео, на которых молодой человек избивает прохожих. Полиция начала проверку инцидентов, попавших на видео, а СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по подозрению в хулиганстве. По неподтвержденным данным, от рук 17-летнего дебошира пострадали десятки человек. Также он мог получать заказы на избиение людей, ставших должниками. При этом юноша является спортсменом-самбистом.

Из сообщений СМИ также известно, что молодой человек родом из Украины, он ведет каналы в мессенджерах, где демонстрировал нацистские жесты.

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«В ближайшее время он будет доставлен к следователю регионального следственного управления для допроса», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Ростове-на-Дону произошла массовая драка.

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