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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Сим-карты начали массово блокировать в Ростовской области

Сим-карты начали массово блокировать в Ростовской области

26 апреля 2024, 11:48
Фото: Unsplash
Сим-карты начали массово блокировать в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, началась массовая блокировка сим-карт с неподтвержденными данными, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, ежедневно блокировка касается около 300 тысяч номеров. Операторы сообщают, что большинство блокировок сим-карт происходит из-за неверных данных, предоставленных абонентами.

Однако после их обновления пользователи могут восстановить доступ к услугам связи. Эксперты утверждают, что полностью избавиться от серых сим-карт невозможно, но дополнительный контроль помогает снизить их доступность.

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Издание уточнило, что эти действия входят в стратегию по борьбе с серым рынком сим-карт. В настоящее время процесс совместной работы с Роскомнадзором налажен, и все идет по плану.

Ранее в регионе заблокировали сайты, незаконно торгующие лекарствами от рака.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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