Сим-карты начали массово блокировать в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По информации издания, ежедневно блокировка касается около 300 тысяч номеров. Операторы сообщают, что большинство блокировок сим-карт происходит из-за неверных данных, предоставленных абонентами.
Однако после их обновления пользователи могут восстановить доступ к услугам связи. Эксперты утверждают, что полностью избавиться от серых сим-карт невозможно, но дополнительный контроль помогает снизить их доступность.
Издание уточнило, что эти действия входят в стратегию по борьбе с серым рынком сим-карт. В настоящее время процесс совместной работы с Роскомнадзором налажен, и все идет по плану.
Ранее в регионе заблокировали сайты, незаконно торгующие лекарствами от рака.