Смартфоны стали основным товаром Индии для экспорта в Россию

Сравнивая с прошлым годом, за год объем поставок смартфонов вырос в 12 раз, а за месяц — в 1,6 раза. В декабре 2023 года Индия продала России гаджеты на 33 миллиона долларов, что было также рекордным показателем до февраля 2024 года, пишет runews24.ru.