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Published Сегодня, 05:52

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Updated Сегодня, 05:54

Смартфоны стали основным товаром Индии для экспорта в Россию

26 апреля 2024, 05:52
Февраль этого года стал рекордным для экспорта смартфонов из Индии в Россию. Объем поставок составил 36 миллионов долларов, что является самым высоким показателем в истории.

Этот товар стал основным для экспорта из Индии в РФ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства торговли и промышленности Индии.

Сравнивая с прошлым годом, за год объем поставок смартфонов вырос в 12 раз, а за месяц — в 1,6 раза. В декабре 2023 года Индия продала России гаджеты на 33 миллиона долларов, что было также рекордным показателем до февраля 2024 года, пишет runews24.ru.

Второе место в списке занимают лекарства для розничной продажи, общая стоимость которых составила 27 миллионов долларов. Затем следует облицовочная плитка с объемом поставок в 13 миллионов долларов.

Также в пятерку крупных наименований для экспорта входят креветки (10 миллионов долларов) и чёрный чай (9 миллионов долларов).

Кстати, общий товарооборот между Россией и Индией за январь–февраль составил 5,6% или 11,2 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель для первых двух месяцев года.

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