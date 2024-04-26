Стала известна погода на все лето 2024 года в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Климатолог Александр Иошпа заявил «КП — Ростов-на-Дону», что в этом году в регионе не стоит ждать жаркого лета. Он объяснил, что даже, если температура резко устремится вверх, то аномальной жары не наступит.
По его словам, летом чаще всего будет облачная погода. Малое количество дождей в апреле привело к довольно сухой погоде. Возможно, летом следует ожидать более обильных осадков.
С учетом прогнозируемого объема дождей, количество осадков может составить от 35 до 40 миллиметров. После этого они начнут испаряться, что может привести к появлению облаков.
Прогноз погоды на июнь основан на средних данных, накопленных за последние десять лет. В начале лета ожидается девять дней с интенсивными дождями, 17 дней с ясной погодой и еще четыре будут облачными.
В начале месяца прогнозируют осадки, с температурой воздуха около +24 градусов. Однако за этими дождями последуют три солнечных дня, и температура останется неизменной.
С 6 по 8 июня в регионе снова ожидаются дожди, но на температуре это не отразится, так как она достигнет +26 градусов. А с 9 по 11 июня снова будет светить солнце, когда температура поднимется до +27 градусов.
В последующие дни могут быть периоды дождей, но с 14 числа снова наступит солнечная погода. В целом она в это время может быть очень переменчивой.
В конце июня ожидается длительный период солнечной погоды с 24 по 28 число. В это время осадков не будет, а температура поднимется до +30 градусов.
Однако после этого периода погода может сильно измениться, а при выходе на улицу придется брать с собой зонт.
В июле ожидается существенное изменение погоды по сравнению с предыдущим месяцем. По прогнозу, будет 20 дней с ясной погодой, а остальные окажутся либо облачными, либо с дождями. Стоит учитывать, что может усилиться ветер, который ранее уже создавал неприятности для жителей.
Прогноз погоды на июль предполагает дожди 1, 4, 5 и 26 числа, при этом температура будет около +28 градусов. Облачные дни ожидаются 2, 7, 8, 15, 18, 20 и 24 июля. В остальные дни месяца погода будет ясной.
В течение первых 10 дней месяца температура будет около +27 градусов.
К середине июля прогнозируется повышение температуры воздуха до +32 градусов, и этот высокий уровень будет сохраняться в регионе сразу несколько дней.
С 19 по 23 июля ожидается, что температура поднимется до приблизительно +29 градусов, а после термометры достигнут показателей +32 градусов. К концу месяца ожидается жаркая погода, и столбики термометров покажут около +30 градусов.
Ясной погоды в начале месяца ждать не стоит, так как должно быть облачно. Но зато будет довольно жарко, сразу +33 градуса. Однако ночью температура снизится до +23 градусов.
С 4 числа наступит солнечная погода, и тогда стоит запасаться вентиляторами и искать прохладные места, так как температура начнет расти. В этот день она поднимется до +35 градусов, а к 6 августа до +39 градусов.
До 9 августа в регионе сохранится жаркая и ясная погода, затем ожидается облачность. С 11 числа синоптики прогнозируют небольшое похолодание до +32 градусов, однако солнце вернется.
Такие погодные условия ожидаются до 14 числа, а на следующий день возможны дожди, которые закончатся к вечеру. Впоследствии, с 16 по 30 августа, ожидается солнечная погода, но с не такой большой температурой.
В конце августа температура составит +26 градусов.
Прогноз на август в Ростовской области предполагает 25 ясных дней, один день придется потерпеть дожди, а четыре дня должны стать облачными, но жара никуда не уйдет.
В мае в регионе ожидается повышение температуры, которая будет больше +20 градусов. Прогнозируется 11 дней с ясной погодой, пять дней с облачностью и оставшиеся дни с дождями.
В самом начале будет складываться облачная погода с высокой температурой. Однако она уже не станет аномальной, как в апреле до этого.
С 10 по 19 мая погода будет постоянно меняться из-за дождя и солнца. Затем несколько дней станут дождливыми, но температура может достигнуть +23 градусов. С 27 по 29 мая прогнозируется ясная погода.