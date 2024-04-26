Стало известно, когда придут резкие похолодания в Ростов-на-Дону

Днем в субботу должно потеплеть до +27 градусов, но в воскресенье станет холоднее, ожидается около +25 градусов. Дождей в это время не будет, они начнутся в понедельник, а воздух прогреется до +24 градусов. Согласно прогнозам, может усилиться ветер.