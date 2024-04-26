Стало известно, когда придут резкие похолодания в Ростов-на-Дону

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В пятницу, 26 апреля, температура поднимется до +28 градусов и будет облачно. А ночью похолодает до +16 градусов.
Днем в субботу должно потеплеть до +27 градусов, но в воскресенье станет холоднее, ожидается около +25 градусов. Дождей в это время не будет, они начнутся в понедельник, а воздух прогреется до +24 градусов. Согласно прогнозам, может усилиться ветер.
Во вторник, 30 апреля, начнется похолодание, температура составит +21 градус, а порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. В следующие несколько дней будут сохраняться аналогичные погодные условия.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.