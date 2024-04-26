Стало известно, кому не стоит ждать повышения зарплаты в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
По ее словам, динамика наиболее вероятна на рынке IT-услуг, где заработанные платы активно росли в 2023 году. Сейчас ситуация стабилизировалась.
С высокой степенью вероятности без изменения останутся заработанные платы офисных сотрудников. В сложных условиях бизнесмены не спешат корректировать уровень доходов сотрудников, поскольку это еще сильнее будет давить на цену продукции, — рассказала эксперт.
Она добавила, что продолжится рост заработанных плат у низкоквалифицированного персонала, поскольку после начала СВО именно в этом сегменте наиболее остро чувствуется нехватка кадров в связи с тем, что в 2022 из страны выехало значительное количество иностранной рабочей силы и российского экономически активного населения.
Ольга Борисова уверена, что в ближайшее время вырастут на 15-20% заработанные платы в сфере доставки, у разнорабочих со стройки, курьеров и др. Медианная зарплата по России у таких рабочих составляет порядка 70 тысяч рублей.
При этом рост в данном сегменте в Ростовской области может быть более значителен. Так, по данным на февраль 2024 года, в регионе средняя заработная плата составляла порядка 40 тысяч рублей. В связи с нехваткой кадров на рынке она может показать более существенный рост (до 75%), чем по другим вакансиям. В связи с запуском новых производств наиболее востребованы в регионе станут сотрудники, имеющие опыт руководства производственными комплексами, а также специалисты инженерных специальностей. Их заработная плата также будет расти и этот рост существенно обгонит средний по региону, — считает собеседница.
HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова рассказала RostovGazeta, что в связи с развитием технологий, профессии, связанные с ручным трудом, могут стать менее востребованы в будущем. Например, сотрудники производства, кассиры, операторы колл-центров и т. д. Также риску подвержены креативные специальности, в которых может быть использован искусственный интеллект, такие как копирайтер, переводчик, дизайнер и т. д.
К примеру, телеведущую в Южной Корее заменили на искусственную систему, которая сама пишет сценарий и ведет новости. Поэтому важно быть в курсе последних тенденций в своей отрасли, обучаться и адаптироваться к изменяющемуся рынку. Более востребованным на рынке труда станут узкоспециализированные специалисты в сфере технологий, — отметила эксперт.
По ее словам, так как труд становится автоматизированным, нужны инженеры, программисты, которые смогут контролировать работу и обрабатывать данные на языках, необходимых для алгоритмов и нейросетей. Например, компании будут нуждаться в IT-архитекторах, проектировщиках нейроинтерфейсов, AI-тренеров.
Согласно данным HH.ru, средние предлагаемые зарплаты в Ростовской области оказались ниже, чем в целом по стране. В феврале в области она составила 53,8 тысячи рублей, что на шесть тысяч рублей ниже, чем общероссийский показатель. Месяцем ранее средняя зарплата в области была еще ниже и составила 49,8 тысячи рублей.
Самые высокие предлагаемые заработные платы отмечаются в сферах высшего и среднего менеджмента (99,9 тысяч рублей), автомобильного бизнеса (79 тысяч рублей) и добычи сырья (75 тысяч рублей).
Самые высокие предложения по зарплатам, достигающие 93,6 тысячи рублей, оказались в Чукотском автономном округе. На втором и третьем местах находятся Подмосковье и Ленинградская область. В соседнем Краснодарском крае предлагаемые суммы составляют 57,3 тысячи рублей.
По данным аналитиков портала по трудоустройству Superjob, жители Ростовской области должны иметь доход не менее 233 тысяч рублей в месяц, чтобы почувствовать себя счастливыми.
По результатам опроса выяснилось, что средний показатель по всей стране составил 215 тысяч рублей. При этом мужчины назвали суммы на 30% больше, чем женщины. Так, мужчинам для комфортного уровня жизни требуется доход в размере 244 тысячи рублей в месяц, в то время как женщины чувствуют себя счастливыми при доходе всего 189 тысяч рублей.
Кроме того, молодые люди до 24 лет выразили более скромные финансовые ожидания, им нужно около 160 тысяч рублей в месяц.
Жители Ростова-на-Дону вошли в пятерку федеральных лидеров по уровню дохода, необходимого для комфортного уровня жизни. Они заявили, что для этого им требуется 233 тысячи рублей. Эта сумма выше на 15 тысяч, чем в сентябре прошлого года. В соседнем Краснодаре жители назвали более скромную зарплату — 222 тысячи рублей.
Добавим, что жители региона в соцсетях постоянно жалуются на уровень своих зарплат, считая его низким. Поэтому вопрос повышения доходов для многих как никогда актуален.
Официальные ведомства постоянно отчитываются о росте зарплат, но многим это не кажется достаточным.