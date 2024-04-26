Стало известно, кому не стоит ждать повышения зарплаты в Ростовской области

По результатам опроса выяснилось, что средний показатель по всей стране составил 215 тысяч рублей. При этом мужчины назвали суммы на 30% больше, чем женщины. Так, мужчинам для комфортного уровня жизни требуется доход в размере 244 тысячи рублей в месяц, в то время как женщины чувствуют себя счастливыми при доходе всего 189 тысяч рублей.