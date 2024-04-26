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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Стало известно, кому не будут повышать зарплату в Ростовской области

Стало известно, кому не стоит ждать повышения зарплаты в Ростовской области

26 апреля 2024, 10:04
Фото: 1MI
Стало известно, кому не будут повышать зарплату в Ростовской области

Эксперт Борисова рассказала, кому не повысят зарплаты в Ростовской области

В России, в том числе Ростовской области, в 2024 году за счет приостановки индексации заработанных плат госслужащих их доходы не увеличатся, рассказала RostovGazeta доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при правительстве РФ Ольга Борисова.

Кому не будут повышать зарплату

По ее словам, динамика наиболее вероятна на рынке IT-услуг, где заработанные платы активно росли в 2023 году. Сейчас ситуация стабилизировалась.

С высокой степенью вероятности без изменения останутся заработанные платы офисных сотрудников. В сложных условиях бизнесмены не спешат корректировать уровень доходов сотрудников, поскольку это еще сильнее будет давить на цену продукции, — рассказала эксперт.

Она добавила, что продолжится рост заработанных плат у низкоквалифицированного персонала, поскольку после начала СВО именно в этом сегменте наиболее остро чувствуется нехватка кадров в связи с тем, что в 2022 из страны выехало значительное количество иностранной рабочей силы и российского экономически активного населения.

У кого вырастут зарплаты

Ольга Борисова уверена, что в ближайшее время вырастут на 15-20% заработанные платы в сфере доставки, у разнорабочих со стройки, курьеров и др. Медианная зарплата по России у таких рабочих составляет порядка 70 тысяч рублей.

Ольга Борисова уверена, что в ближайшее время вырастут на 15-20% заработанные платы в сфере доставки, у разнорабочих со стройки, курьеров и др.Ольга Борисова уверена, что в ближайшее время вырастут на 15-20% заработанные платы в сфере доставки, у разнорабочих со стройки, курьеров и др.
Ольга Борисова уверена, что в ближайшее время вырастут на 15-20% заработанные платы в сфере доставки, у разнорабочих со стройки, курьеров и др.
Фото: 1MI
При этом рост в данном сегменте в Ростовской области может быть более значителен. Так, по данным на февраль 2024 года, в регионе средняя заработная плата составляла порядка 40 тысяч рублей. В связи с нехваткой кадров на рынке она может показать более существенный рост (до 75%), чем по другим вакансиям. В связи с запуском новых производств наиболее востребованы в регионе станут сотрудники, имеющие опыт руководства производственными комплексами, а также специалисты инженерных специальностей. Их заработная плата также будет расти и этот рост существенно обгонит средний по региону, — считает собеседница.

Какие профессии заменят роботами

HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова рассказала RostovGazeta, что в связи с развитием технологий, профессии, связанные с ручным трудом, могут стать менее востребованы в будущем. Например, сотрудники производства, кассиры, операторы колл-центров и т. д. Также риску подвержены креативные специальности, в которых может быть использован искусственный интеллект, такие как копирайтер, переводчик, дизайнер и т. д.

Также риску подвержены креативные специальности, в которых может быть использован искусственный интеллект, такие как копирайтер, переводчик, дизайнер и т. д.Также риску подвержены креативные специальности, в которых может быть использован искусственный интеллект, такие как копирайтер, переводчик, дизайнер и т. д.
Также риску подвержены креативные специальности, в которых может быть использован искусственный интеллект, такие как копирайтер, переводчик, дизайнер и т. д.
Фото: Pxhere
К примеру, телеведущую в Южной Корее заменили на искусственную систему, которая сама пишет сценарий и ведет новости. Поэтому важно быть в курсе последних тенденций в своей отрасли, обучаться и адаптироваться к изменяющемуся рынку. Более востребованным на рынке труда станут узкоспециализированные специалисты в сфере технологий, — отметила эксперт.

По ее словам, так как труд становится автоматизированным, нужны инженеры, программисты, которые смогут контролировать работу и обрабатывать данные на языках, необходимых для алгоритмов и нейросетей. Например, компании будут нуждаться в IT-архитекторах, проектировщиках нейроинтерфейсов, AI-тренеров.

Какие зарплаты в Ростовской области

Согласно данным HH.ru, средние предлагаемые зарплаты в Ростовской области оказались ниже, чем в целом по стране. В феврале в области она составила 53,8 тысячи рублей, что на шесть тысяч рублей ниже, чем общероссийский показатель. Месяцем ранее средняя зарплата в области была еще ниже и составила 49,8 тысячи рублей.

Самые высокие предлагаемые заработные платы отмечаются в сферах высшего и среднего менеджмента (99,9 тысяч рублей), автомобильного бизнеса (79 тысяч рублей) и добычи сырья (75 тысяч рублей).

Самые высокие предлагаемые заработные платы отмечаются в сферах высшего и среднего менеджмента (99,9 тысяч рублей), автомобильного бизнеса (79 тысяч рублей) и добычи сырья (75 тысяч рублей).Самые высокие предлагаемые заработные платы отмечаются в сферах высшего и среднего менеджмента (99,9 тысяч рублей), автомобильного бизнеса (79 тысяч рублей) и добычи сырья (75 тысяч рублей).
Самые высокие предлагаемые заработные платы отмечаются в сферах высшего и среднего менеджмента (99,9 тысяч рублей), автомобильного бизнеса (79 тысяч рублей) и добычи сырья (75 тысяч рублей).
Фото: donland.ru

Самые высокие предложения по зарплатам, достигающие 93,6 тысячи рублей, оказались в Чукотском автономном округе. На втором и третьем местах находятся Подмосковье и Ленинградская область. В соседнем Краснодарском крае предлагаемые суммы составляют 57,3 тысячи рублей.

Сколько нужно денег для счастья

По данным аналитиков портала по трудоустройству Superjob, жители Ростовской области должны иметь доход не менее 233 тысяч рублей в месяц, чтобы почувствовать себя счастливыми.

По результатам опроса выяснилось, что средний показатель по всей стране составил 215 тысяч рублей. При этом мужчины назвали суммы на 30% больше, чем женщины. Так, мужчинам для комфортного уровня жизни требуется доход в размере 244 тысячи рублей в месяц, в то время как женщины чувствуют себя счастливыми при доходе всего 189 тысяч рублей.

Кроме того, молодые люди до 24 лет выразили более скромные финансовые ожидания, им нужно около 160 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, молодые люди до 24 лет выразили более скромные финансовые ожидания, им нужно около 160 тысяч рублей в месяц.Кроме того, молодые люди до 24 лет выразили более скромные финансовые ожидания, им нужно около 160 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, молодые люди до 24 лет выразили более скромные финансовые ожидания, им нужно около 160 тысяч рублей в месяц.
Фото: 1MI

Жители Ростова-на-Дону вошли в пятерку федеральных лидеров по уровню дохода, необходимого для комфортного уровня жизни. Они заявили, что для этого им требуется 233 тысячи рублей. Эта сумма выше на 15 тысяч, чем в сентябре прошлого года. В соседнем Краснодаре жители назвали более скромную зарплату — 222 тысячи рублей.

Добавим, что жители региона в соцсетях постоянно жалуются на уровень своих зарплат, считая его низким. Поэтому вопрос повышения доходов для многих как никогда актуален.

Официальные ведомства постоянно отчитываются о росте зарплат, но многим это не кажется достаточным.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Индексация#Госслужащие
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