«Свои» и «чужие»: почему улицы Ростова засыпаны мусором

Правозащитник рассказывает, что в каждом районе Ростова работали комбинаты благоустройства. Эти муниципальные предприятия выполняли работу, а небольшие компании им помогали. Никогда не было такого, чтобы комбинат шел на подряд к маленькой компании, у которой в наличии была только бумага и ручка.