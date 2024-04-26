«Свои» и «чужие»: почему улицы Ростова засыпаны мусором

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Сколько средств тратится на уборку улиц в Ростове, как проводились госзакупки и почему компания по уборке улиц оказалась в центре скандала — выяснял корреспондент RostovGazeta.
В середине марта директора компании «М-стандарт-Юг», которая осуществляла уборку улиц, задержали по подозрению в махинациях. По информации СМИ, речь идет о незаконном обналичивании четырех миллионов рублей через подконтрольные фирмы.
Также возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Тактика-групп». Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.
Напомним, что стоимость контракта до 2025 года составляла порядка 9 миллиардов рублей.
По данным информационной системы СПАРК, в начале апреля генеральный директор ООО «М-Стандарт-Юг» (МСЮ) Иван Гуляренко сложил свои полномочия. У фирмы появился новый руководитель.
Этому предшествовало судебное разбирательство в начале марта по исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района Ростова.
Из документа арбитражного суда, датированного 5 апреля 2024 года следует, что Управление ЖКХ обратилось с иском по поводу незаконного обогащения «МСЮ» на сумму более 3,1 миллиона рублей по двум муниципальным контрактам. Однако по информации другого документа, датированного 6 марта 2024 года, изначально УЖКХ вело речь о сумме свыше 1,4 миллиона рублей.
Также с иском в суд в отношении ООО «Тактика-групп» обратилось и УЖКХ Кировского района Ростова — «о взыскании неосновательного обогащения» в размере более 4,5 тысячи рублей.
О компании «Тактика-групп» мало что известно. По информации СПАРК, она не участвовала в реализации госзаказов. С ООО «МСЮ» фирму связывает лишь одинаковая фамилия у руководителей. Генеральным директором и бенефициаром ООО «Тактика-групп» по-прежнему остается Александр Гуляренко.
По информации СПАРК, ООО «МСЮ» — активный участник реализации государственных контрактов. Наивысший пик деятельности компании зафиксирован в 2022 году. Тогда фирма заключила 16 контрактов на общую сумму более 9,1 миллиарда рублей.
Компания взяла на себя обязательства выполнить комплекс работ по уборке, содержанию объектов улично-дорожной сети и прилегающих к ней объектов озеленения и благоустройства.
Всего в 2022 году ООО «МСЮ» заключило восемь контрактов с департаментом ЖКХ и энергетики Ростова на общую сумму более 8,9 миллиарда рублей. Это составило 98,7% доли объема работ в деятельности компании.
Все эти контракты «СПАРК-Маркетинг» отметил одинаковыми индикаторами. Часть документов для поиска оказывались недоступны. Торги проходили без снижения цены. А в процессе реализации госконтрактов фиксировались неустойки или штрафы.
Так, при реализации самого дорогостоящего контракта с департаментом стоимостью свыше 1,1 миллиарда рублей компанию по решению суда сперва оштрафовали на 20 тысяч рублей. А через несколько месяцев за ненадлежащее исполнении обязательств ей насчитали 200 тысяч рублей в качестве неустойки или штрафа.
Выполнение контрактов с МКУ «УЖКХ» разных районов Ростова тоже отмечено индикаторами. В большинстве случаев фиксировалось частичное расторжение контрактов по соглашению обоих сторон.
В 2023 году ООО «МСЮ» заключила один контракт с департаментом ЖКХ и энергетики Ростова на сумму более 105 миллионов рублей. Речь в нем шла о приобретении и поставке растений, в том числе рассады цветов, саженцев кустарников.
При проведении этой торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» зафиксировал, что к участию в торге не допустили участника, который предлагал лучшую цену.
В итоге контракт был расторгнут по соглашению сторон. Причиной расторжения «СПАРК-Маркетинг» отмечает не исполненные обязательства на сумму 714 рублей 56 копеек.
Правозащитник, представитель Народного фронта в Ростовской области Сергей Левченко полагает, что интерес правоохранительных органов к деятельности ООО «МСЮ» не случаен. Компания была замечена в центре скандала еще в 2019 году.
«Я тогда был координатором проекта „За чистые закупки“. Мы изучали документы и понимали, что происходит — мы же не вчера родились. Дело в том, что ФАС не может поддержать и рассмотреть истории с заказчиком в плане картельного сговора. Для этого должны быть определенные моменты — разные признаки, которых, как таковых, явных, не было видно. Но они были скрыты», — отмечает Сергей Левченко.
Правозащитник рассказывает, что в каждом районе Ростова работали комбинаты благоустройства. Эти муниципальные предприятия выполняли работу, а небольшие компании им помогали. Никогда не было такого, чтобы комбинат шел на подряд к маленькой компании, у которой в наличии была только бумага и ручка.
«А тогда это выглядело действительно так. И если смотреть со стороны коррупционных рисков, не надо быть профессором. Что мы видели? Появление компании без техники и без опыта, которая каким-то волшебным образом выиграла конкурс. И все восемь муниципальных предприятий города заключили с ней договоры, обязуясь выполнять для нее работы. Тогда это не просто насторожило, ведь сумма оказалась под сотню миллионов рублей. А возник вопрос — каким образом эта компания попала на торги? Почему, по чьей команде комбинаты благоустройства Ростова все, как один, стали заключать с ней договоры?» — задается вопросами собеседник.
По словам правозащитника, при проведении мониторинга, представители ОНФ обнаружили весьма интересный вид в деятельности компании. Он получил ироничное название — «опять катаются».
«Мы наблюдали, как по городу идет грейдер с поднятым вверх отвалом. Сзади едет погрузчик с поднятым ковшом и верхом, а за ним — комбинированная дорожная машина. Таким образом они имитировали уборку улиц», — говорит Сергей Левченко.
Эксперт разъясняет, что вся техника оборудована системой «Глонасс». Поэтому если прокатиться по улицам дважды, то можно смело сдавать акт выполненных работ о том, что улица расчищена от снега.
«Тогда мы много советовались с разными экспертами о том, как это доказать. Мы же видели, что они просто катаются. Но зафиксировать этот факт можно было только одним способом — когда они в конце месяца сдадут работу за этот день. А это уже не в нашей компетенции. Народный фронт — это голос народа. Мы не можем подменять работу правоохранительных органов», — констатирует правозащитник.
Спикер добавляет, что если называть вещи своими именами, то есть «чужие» компании, а есть «свои». «Свои» компании, по словам правозащитника, могут, к примеру, не убирать снег. И особых претензий к ним не будет.
«Судя по тому, что мы наблюдали — эта компания „своя“. После скандала в 2019 году, когда мы открыто об этом говорили, она занялась высаживанием цветов, опилом деревьев. Но я изучал сметы. При опиловке деревьев некоторые виды работ были настолько убыточны, что возникал вопрос — как фирма могла за это взяться?» — отмечает собеседник.
По словам правозащитника, из документов следовало, что если на законном основании опилить деревья, отвезти их на полигон, сдать, как полагается, заплатив за утилизацию, то компания уйдет в минус. И тут у эксперта возникал другой вопрос — для чего это потребовалось?
Спикер предполагает, что бенефициарами происходящего являются отнюдь не те люди, которые сейчас оказались под арестом.
«И где-то сейчас за их спиной кто-то серьезно переживает — когда же его сдадут», — делится мыслями правозащитник.
Собеседник уверен, что такой подход к реализации госзаказов по уборке улиц является одной из причин ненадлежащего состояния Ростова — не убранный, не отремонтированный город с грязными палисадниками и не очищенными зимой от льда тротуарами.
«Я думаю, что все хорошо запомнили ужасные дни этой зимой, когда из-за корки льда ходить по городу было невозможно», — резюмирует эксперт.