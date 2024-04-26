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Published Сегодня, 07:27

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Трассу М-4 в Ростовской области пообещали сделать шестиполосной к 2026 году

Трассу М-4 в Ростовской области пообещали сделать шестиполосной к 2026 году

26 апреля 2024, 07:27
Фото: donland.ru
Трассу М-4 в Ростовской области пообещали сделать шестиполосной к 2026 году
Масштабная реконструкция трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до поселка Персиановского начнется в Ростовской области уже в этом году, сообщили в правительстве региона.

Власти отметили, что интенсивность движения по автомагистрали растет каждый год. Поэтому возникла необходимость расширить М-4 «Дон» до шести полос. Реконструкция трассы пройдет на участке от Каменска-Шахтинского до поселка Персиановского. Работы начнут уже в этом году, а закончить их обещают к 2026 году.

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области расширят до шести полос
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Чтобы не допустить транспортного коллапса во время реконструкции, для водителей оставят все действующие четыре полосы движения.

«Эту дорогу ничем не заменишь — ни с юга на север, ни с севера на юг. Область в своей части будет отрабатывать, как это необходимо», — заявил губернатор Василий Голубев.

Ранее Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до Ростова к Черному морю.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Правительство Ростовской области#Трасса М-4 «Дон»
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