Трассу М-4 в Ростовской области пообещали сделать шестиполосной к 2026 году

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Власти отметили, что интенсивность движения по автомагистрали растет каждый год. Поэтому возникла необходимость расширить М-4 «Дон» до шести полос. Реконструкция трассы пройдет на участке от Каменска-Шахтинского до поселка Персиановского. Работы начнут уже в этом году, а закончить их обещают к 2026 году.
Чтобы не допустить транспортного коллапса во время реконструкции, для водителей оставят все действующие четыре полосы движения.
«Эту дорогу ничем не заменишь — ни с юга на север, ни с севера на юг. Область в своей части будет отрабатывать, как это необходимо», — заявил губернатор Василий Голубев.
Ранее Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до Ростова к Черному морю.