Трассу М-4 в Ростовской области пообещали сделать шестиполосной к 2026 году

Власти отметили, что интенсивность движения по автомагистрали растет каждый год. Поэтому возникла необходимость расширить М-4 «Дон» до шести полос. Реконструкция трассы пройдет на участке от Каменска-Шахтинского до поселка Персиановского. Работы начнут уже в этом году, а закончить их обещают к 2026 году.