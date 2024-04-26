В России резко подорожала баранина

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:02
Индекс цен на охлажденную и замороженную баранину вырос на 33,2% и 41,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
По словам представителя компании «Дамате», повышение цен объясняется снижением поголовья овец и проблемами с поставками баранины на российский рынок. Основная часть поголовья овец содержится в небольших фермерских хозяйствах, которые испытывают трудности и уменьшение прибыли, пишет runews24.ru.
Баранина является нишевым продуктом в России, отмечает эксперт Альберт Давлеев. В основном покупатели предпочитают охлажденную продукцию. Промышленное производство баранины только недавно началось с появлением крупных агрохолдингов, таких как «Дамате» и «Мираторг».
Влияние на повышение цен на баранину оказал рост экспорта в Азербайджан и Иран. Предполагается, что это может стимулировать производство баранины в России и увеличить ее объемы на внутреннем рынке.