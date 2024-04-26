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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

В России резко подорожала баранина

26 апреля 2024, 05:59
Баранина в России стала значительно дороже. По данным Росстата, цены на баранину у местных производителей выросли на 40%. Это связано с уменьшением поголовья овец и нехваткой баранины на рынке страны.

Индекс цен на охлажденную и замороженную баранину вырос на 33,2% и 41,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

По словам представителя компании «Дамате», повышение цен объясняется снижением поголовья овец и проблемами с поставками баранины на российский рынок. Основная часть поголовья овец содержится в небольших фермерских хозяйствах, которые испытывают трудности и уменьшение прибыли, пишет runews24.ru.

Баранина является нишевым продуктом в России, отмечает эксперт Альберт Давлеев. В основном покупатели предпочитают охлажденную продукцию. Промышленное производство баранины только недавно началось с появлением крупных агрохолдингов, таких как «Дамате» и «Мираторг».

Влияние на повышение цен на баранину оказал рост экспорта в Азербайджан и Иран. Предполагается, что это может стимулировать производство баранины в России и увеличить ее объемы на внутреннем рынке.

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