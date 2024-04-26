В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 74-летней давности

В субботу дневная температура достигнет +27 градусов, но к воскресенью она немного снизится до приблизительно +25 градусов. В эти два дня не прогнозируют дождей, однако они начнутся в понедельник, при повышении температуры воздуха до +24 градусов. Также ожидается увеличение скорости ветра.