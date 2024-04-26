rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 74-летней давности

В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 74-летней давности

26 апреля 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в четверг, 25 апреля, сложилась жаркая погода и был установлен температурный рекорд, сообщили синоптики.

Во второй половине апреля в городе складывается жаркая погода, а 25 числа побили рекорд, который действовал с 1950 года. Тогда воздух прогревался до +28,7 градуса.

В текущем году температура в этот день достигла отметки +30 градусов. Следует отметить, что в апреле в Ростове было установлено несколько температурных рекордов.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Согласно прогнозам, пятница, 26 апреля, принесет облачную погоду с максимальной температурой до +28 градусов днем и +16 градусов ночью.

В субботу дневная температура достигнет +27 градусов, но к воскресенью она немного снизится до приблизительно +25 градусов. В эти два дня не прогнозируют дождей, однако они начнутся в понедельник, при повышении температуры воздуха до +24 градусов. Также ожидается увеличение скорости ветра.

Добавим, что с 30 числа могут начаться похолодания.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыЭнергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Синоптики#Температурный рекорд
Подпишитесь
В Ростовскую область дошла буря из Африки, а в деле замминистра всплыл след Таганрога
Вчера, 14:49
Массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники
Вчера, 14:42
Топ-3 рецепта куличей, которые готовят на Пасху только на Дону
Вчера, 08:57
В Минсельхозе Ростовской области рассказали, что будет с ценами на хлеб
Вчера, 14:00
Прокуратура и полиция вмешались в конфликт учителя и школьника в Батайске
Вчера, 13:55
«Классика с аншлагом»: концерты на летней эстраде парка имени 1 Мая в Ростове
Вчера, 10:24
"