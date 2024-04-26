В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 74-летней давности

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Во второй половине апреля в городе складывается жаркая погода, а 25 числа побили рекорд, который действовал с 1950 года. Тогда воздух прогревался до +28,7 градуса.
В текущем году температура в этот день достигла отметки +30 градусов. Следует отметить, что в апреле в Ростове было установлено несколько температурных рекордов.
Согласно прогнозам, пятница, 26 апреля, принесет облачную погоду с максимальной температурой до +28 градусов днем и +16 градусов ночью.
В субботу дневная температура достигнет +27 градусов, но к воскресенью она немного снизится до приблизительно +25 градусов. В эти два дня не прогнозируют дождей, однако они начнутся в понедельник, при повышении температуры воздуха до +24 градусов. Также ожидается увеличение скорости ветра.
Добавим, что с 30 числа могут начаться похолодания.