В Ростове на год перенесли сроки строительства скоростного трамвая на Левенцовке

Работы от Левенцовского микрорайона к улице Малиновского являются первым подэтапом строительного плана. Они должны были завершиться до конца 2023 года. Однако теперь, по словам Шишадской, эту часть проекта скоростного трамвая планируют закончить в четвертом квартале 2024 года. Однако точные сроки пока не сообщаются.