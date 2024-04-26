В Ростове на год перенесли сроки строительства скоростного трамвая на Левенцовке

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Работы от Левенцовского микрорайона к улице Малиновского являются первым подэтапом строительного плана. Они должны были завершиться до конца 2023 года. Однако теперь, по словам Шишадской, эту часть проекта скоростного трамвая планируют закончить в четвертом квартале 2024 года. Однако точные сроки пока не сообщаются.
Также проект линии от Малиновского до площади Мичурина скоро будет отправлен на госэкспертизу. Согласно договору, все работы должны быть завершены до июля 2026 года.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что проект скоростного трамвая обходится гораздо дороже, чем аэропорт. Он также упомянул другие трудности, которые появились при реализации проекта «Скоростной трамвай» в Ростове.
При этом активисты выступили против трамвайных путей на Северном в Ростове, утверждая что в районе слишком много общественного транспорта, а дополнительные средства передвижения могут ухудшить жизнь горожан.