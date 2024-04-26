В Ростовской области уставший водитель устроил аварию, в которой пострадали дети

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Владелец автомобиля Lada Largus 1998 года рождения двигался со стороны Ростова-на-Дону в направлении Мариуполя. Вместе с ним в машине находились двое подростков 16 и 17 лет. Уставший водитель съехал на обочину и врезался в опору линии электропередач.
В результате ДТП все получили травмы и были доставлены в больницу. На данный момент об их состоянии ничего не известно.
Сотрудники УГИБДД по Ростовской области призывают не садиться за руль в утомленном состоянии. Это может быть опасно для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.
Ранее стало известно, что количество ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове-на-Дону в четыре раза с начала года, на сегодняшний день насчитывается около 37 происшествий.