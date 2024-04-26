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Updated Сегодня, 19:55

В Ростовской области уставший водитель устроил аварию, в которой пострадали дети

В Ростовской области уставший водитель устроил аварию, в которой пострадали дети

26 апреля 2024, 19:53
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области уставший водитель устроил аварию, в которой пострадали дети
26 апреля 2024 года на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе водитель наехал на опору линии электропередач. Причиной послужило утомление, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Владелец автомобиля Lada Largus 1998 года рождения двигался со стороны Ростова-на-Дону в направлении Мариуполя. Вместе с ним в машине находились двое подростков 16 и 17 лет. Уставший водитель съехал на обочину и врезался в опору линии электропередач.

В результате ДТП все получили травмы и были доставлены в больницу. На данный момент об их состоянии ничего не известно.

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Сотрудники УГИБДД по Ростовской области призывают не садиться за руль в утомленном состоянии. Это может быть опасно для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Ранее стало известно, что количество ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове-на-Дону в четыре раза с начала года, на сегодняшний день насчитывается около 37 происшествий.

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