Власти расселят и снесут 124-летний дом в центре Ростова

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Речь идет о доме No184, литер А. В открытых источниках указывается, что ему 124 года. Здание не получило ранее статус ОКН, сейчас оно находится в ветхом состоянии и признано аварийным.
В связи с новым статусом дом на Станиславского решили снести. Власти изымут для муниципальных нужд семь жилых помещений. Владельцам заплатят компенсацию, которую посчитают после независимой экспертизы. Если собственники окажутся не согласны с предлагаемой суммой выплат, то смогут обратиться в суд.
Ранее губернатор Василий Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону.