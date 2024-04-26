rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Власти расселят и снесут 124-летний дом в центре Ростова

Власти расселят и снесут 124-летний дом в центре Ростова

26 апреля 2024, 11:26
Фото: Яндекс.Карты
Власти расселят и снесут 124-летний дом в центре Ростова
Аварийное здание на улице Станиславского решили снести в Ростове, следует из документов на сайте администрации города.

Речь идет о доме No184, литер А. В открытых источниках указывается, что ему 124 года. Здание не получило ранее статус ОКН, сейчас оно находится в ветхом состоянии и признано аварийным.

Тариф на капремонт повысят в Ростовской области
Узнать подробнее

В связи с новым статусом дом на Станиславского решили снести. Власти изымут для муниципальных нужд семь жилых помещений. Владельцам заплатят компенсацию, которую посчитают после независимой экспертизы. Если собственники окажутся не согласны с предлагаемой суммой выплат, то смогут обратиться в суд.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-ДонуСтаринный дом снесут на улице Социалистической в РостовеВ Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге
Сегодня, 09:01
«Свои» и «чужие»: почему улицы Ростова засыпаны мусором
Сегодня, 08:09
Сейсмолог предупредил о возможных землетрясениях в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:00
Стала известна погода на все лето 2024 года в Ростовской области
Сегодня, 10:51
Полиция ищет в Ростове юного самбиста, избивающего людей на камеру
Сегодня, 10:06
Общественник осудил инициативу запретить торговлю алкоголем на 1 Мая в Ростове
Вчера, 09:34
"