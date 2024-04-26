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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Изменения в программу капитального ремонта в Ростовской области вносят раз в два месяца

Власти Ростовской области рассказали, как провести капремонт в доме раньше срока

26 апреля 2024, 06:40
Фото: 1MI
Изменения в программу капитального ремонта в Ростовской области вносят раз в два месяца
Изменения в программу капитального ремонта в Ростовской области вносят раз в два месяца, рассказала врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева.

Изменения в программу вносятся по согласованию с местными жителями. Это происходит примерно раз в два-три месяца. Собственники жилья могут на общем собрании принять решение о переносе сроков капитального ремонта на более поздние.

Власти Ростовской области рассказали, как провести капремонт в доме раньше срокаВласти Ростовской области рассказали, как провести капремонт в доме раньше срока
Власти Ростовской области рассказали, как провести капремонт в доме раньше срока
Фото: rostovgazeta.ru

Шереметьева отметила, что с сентября текущего года у жильцов появится возможность изменить установленные сроки капремонта своего дома на более ранние. Для этого собственникам нужно получить заключение строительно-технической экспертизы о необходимости «преждевременного» ремонта дома.

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