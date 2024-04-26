Власти Ростовской области рассказали, как провести капремонт в доме раньше срока

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Изменения в программу вносятся по согласованию с местными жителями. Это происходит примерно раз в два-три месяца. Собственники жилья могут на общем собрании принять решение о переносе сроков капитального ремонта на более поздние.
Шереметьева отметила, что с сентября текущего года у жильцов появится возможность изменить установленные сроки капремонта своего дома на более ранние. Для этого собственникам нужно получить заключение строительно-технической экспертизы о необходимости «преждевременного» ремонта дома.
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