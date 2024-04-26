Жители Ростова задыхаются от африканской пыли и страдают от блогера-драчуна

Власти отмечают, что расширение М-4 «Дон» начали из-за высокой интенсивности движения по автомагистрали, которая растет с каждым годом. Дорожные работы планируют закончить к 2026 году. Во время реконструкции проезд будет осуществляться в штатном режиме, водителям оставят все действующие четыре полосы движения.