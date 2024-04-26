Жители Ростова задыхаются от африканской пыли и страдают от блогера-драчуна

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В Ростове-на-Дону и некоторых городах области отмечается критический уровень загрязнения воздуха, вызванный приходом пыли из Сахары. Она поднялась высоко в атмосферу и вместе с воздушными массами добралась до России.
На протяжении нескольких дней жители Ростова и других городов замечают густую пыль в небе. Портал Accuweather оценил состояние воздуха в Ростовской области как «плохое» 26 апреля.
Специалисты рекомендуют во избежание кашля и обострения аллергических реакций и астмы беречь органы дыхания и использовать маски и респираторы.
В 2024 году в Ростовской области планируется проведение ремонтных работ автотрассы М-4 «Дон». Реконструкцию проведут на участке от Каменска-Шахтинского до поселка Персиановского.
Власти отмечают, что расширение М-4 «Дон» начали из-за высокой интенсивности движения по автомагистрали, которая растет с каждым годом. Дорожные работы планируют закончить к 2026 году. Во время реконструкции проезд будет осуществляться в штатном режиме, водителям оставят все действующие четыре полосы движения.
В интернете стали появляться видео, на которых парень в Ростове нападает на горожан и снимает свои избиения на видео. Полиция организовала проверку по данному делу, следственный комитет также заинтересовала личность преступника.
По неподтвержденным данным, примерно десять человек пострадали от действий хулигана. Также он мог получать заказы на избиение людей, ставших должниками.
Ранее «Общественная служба новостей» писала, что молодой человек приехал в Ростов из Украины и профессионально занимается самбо. Помимо избиений, он может быть замешан в распространении наркотиков.