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Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Метеорный поток эта-Аквариды можно будет наблюдать в Ростовской области вплоть до конца мая

Астроном Демин рассказал, когда наблюдать звездопад эта-Аквариды в Ростове

27 апреля 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney
Метеорный поток эта-Аквариды можно будет наблюдать в Ростовской области вплоть до конца мая
Метеорный поток эта-Аквариды можно будет наблюдать в Ростовской области вплоть до конца мая, заявил астроном Николай Демин.

В интервью «КП — Ростов-на-Дону» эксперт уточнил, что пик звездопада придется на 6 мая. Наблюдать же его можно будет до 28 мая. По оценкам ученых, активность потока в этом году окажется средней — до 50 метеоров в час.

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Наблюдать звездопад рекомендуют после двух-трех часов ночи. Луна в период пика метеорного потока будет в фазе новолуния. Это значит, что ее свет не помешает наблюдениям. При этом лучше смотреть на звездопад невооруженным взглядом, так как специализированные устройства не наблюдают метеорные потоки. Лучшим вариантом будет уехать куда-то в область, чтобы свет мегаполиса не мешал смотреть на звездное небо.

Ранее сообщалось, что Ростовскую область посетит комета, вернувшаяся к Земле спустя 70 лет.

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