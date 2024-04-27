Астроном Демин рассказал, когда наблюдать звездопад эта-Аквариды в Ростове

Наблюдать звездопад рекомендуют после двух-трех часов ночи. Луна в период пика метеорного потока будет в фазе новолуния. Это значит, что ее свет не помешает наблюдениям. При этом лучше смотреть на звездопад невооруженным взглядом, так как специализированные устройства не наблюдают метеорные потоки. Лучшим вариантом будет уехать куда-то в область, чтобы свет мегаполиса не мешал смотреть на звездное небо.