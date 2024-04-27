Астроном Демин рассказал, когда наблюдать звездопад эта-Аквариды в Ростове

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В интервью «КП — Ростов-на-Дону» эксперт уточнил, что пик звездопада придется на 6 мая. Наблюдать же его можно будет до 28 мая. По оценкам ученых, активность потока в этом году окажется средней — до 50 метеоров в час.
Наблюдать звездопад рекомендуют после двух-трех часов ночи. Луна в период пика метеорного потока будет в фазе новолуния. Это значит, что ее свет не помешает наблюдениям. При этом лучше смотреть на звездопад невооруженным взглядом, так как специализированные устройства не наблюдают метеорные потоки. Лучшим вариантом будет уехать куда-то в область, чтобы свет мегаполиса не мешал смотреть на звездное небо.
Ранее сообщалось, что Ростовскую область посетит комета, вернувшаяся к Земле спустя 70 лет.