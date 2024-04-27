Бастрыкин подключился к делу блогера-самбиста из Ростова, избивавшего людей

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Напомним, накануне стало известно о молодом человеке, который в Ростове-на-Дону нападал на людей и снимал все на мобильный телефон для своих социальных сетей. Парень приехал из Украины, занимался профессионально самбо и вел канал в мессенджере.
Из-за его противоправных действий было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Вчера вечером удалось вычислить его место нахождение и произвести задержание. Сейчас правоохранительные органы выясняют причастен ли он к другим преступлениям.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву доложить о ходе расследования уголовного дела», — написано в сообщении ведомства.
Стало известно, что в интернете появилось видео задержания блогера-дебошира.
Ранее стало известно, что в Ростовской области из-за денежных махинаций задержали бывшего министра экологии Геннадия Урбана.