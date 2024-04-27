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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:39

Бастрыкин следит за ходом дела несовершеннолетнего хулигана из Ростовской области

Бастрыкин подключился к делу блогера-самбиста из Ростова, избивавшего людей

27 апреля 2024, 11:37
Фото: Следком РФ
Бастрыкин следит за ходом дела несовершеннолетнего хулигана из Ростовской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание сообщать ему о ходе расследования уголовного дела, которое завели на 17-летнего жителя Ростовской области, информирует ведомство в Телеграм-канале.

Напомним, накануне стало известно о молодом человеке, который в Ростове-на-Дону нападал на людей и снимал все на мобильный телефон для своих социальных сетей. Парень приехал из Украины, занимался профессионально самбо и вел канал в мессенджере.

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Из-за его противоправных действий было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Вчера вечером удалось вычислить его место нахождение и произвести задержание. Сейчас правоохранительные органы выясняют причастен ли он к другим преступлениям.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву доложить о ходе расследования уголовного дела», — написано в сообщении ведомства.

Стало известно, что в интернете появилось видео задержания блогера-дебошира.

Ранее стало известно, что в Ростовской области из-за денежных махинаций задержали бывшего министра экологии Геннадия Урбана.

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