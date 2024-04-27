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Published Сегодня, 15:42

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Updated Сегодня, 15:44

Мигрант выселил жену и дочь участника СВО из их дома в Ростовской области

Бастрыкин вмешался в историю с выселением семьи участника СВО из дома под Ростовом

27 апреля 2024, 15:42
Фото: Картинка для иллюстрации / 1MI
Мигрант выселил жену и дочь участника СВО из их дома в Ростовской области

Следком вмешался в историю с выселением семьи участника СВО из дома под Ростовом

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав несовершеннолетней в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Мать 14-летней девочки рассказала, что той принадлежит половина в частном доме в селе Самарское. Отец семейства ранее отправился на фронт и пропал там без вести. Однако до этого мужчина дал доверенность некому выходцу из Средней Азии на вторую половину этого дома. Позже мигрант оформил на себя эту часть строения, а также разделил земельный участок. Принадлежащую ему часть он продал своим родственникам.

Местная жительница посчитала эти действия незаконными. Она заявила, что мигрант угрожает ей и ее дочери-подростку, поэтому она была вынуждена съехать из дома.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом и постановил провести проверку по факту обращения жены военнослужащего.

Ранее сообщалось, что в Ростове мигранты 204 раза нарушили законы.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Александр Бастрыкин#Ростов#СК РФ#Происшествия
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