Бастрыкин вмешался в историю с выселением семьи участника СВО из дома под Ростовом

Мать 14-летней девочки рассказала, что той принадлежит половина в частном доме в селе Самарское. Отец семейства ранее отправился на фронт и пропал там без вести. Однако до этого мужчина дал доверенность некому выходцу из Средней Азии на вторую половину этого дома. Позже мигрант оформил на себя эту часть строения, а также разделил земельный участок. Принадлежащую ему часть он продал своим родственникам.