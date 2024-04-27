Бастрыкин вмешался в историю с выселением семьи участника СВО из дома под Ростовом

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Мать 14-летней девочки рассказала, что той принадлежит половина в частном доме в селе Самарское. Отец семейства ранее отправился на фронт и пропал там без вести. Однако до этого мужчина дал доверенность некому выходцу из Средней Азии на вторую половину этого дома. Позже мигрант оформил на себя эту часть строения, а также разделил земельный участок. Принадлежащую ему часть он продал своим родственникам.
Местная жительница посчитала эти действия незаконными. Она заявила, что мигрант угрожает ей и ее дочери-подростку, поэтому она была вынуждена съехать из дома.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом и постановил провести проверку по факту обращения жены военнослужащего.
Ранее сообщалось, что в Ростове мигранты 204 раза нарушили законы.