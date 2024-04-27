Губернатор Санкт-Петербурга высказался о выставке «Россия»

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По словам главы города, за счет выставки город и другие регионы объединились и показали свои ведущие достижения в различных отраслях. Все это позволило лучше оценить изменения, произошедшие в городе и стране за последние годы, а также представить проекты развития территорий и заинтересовать новых туристов, напомнив им о достопримечательностях города.
Беглов заявил, что Петербург смог сделать один из самых технологичных и популярных стендов на выставке. Согласно прогнозам, в мае число посетителей должно превысить три миллиона человек.
А 27 мая, в День города, планируется перенести опыт выставки на региональный уровень. Здесь говорится о запуске выставки-путешествия «Мой Петербург» в пространстве музея «Россия — моя история».
Добавим, что участником выставки стала и Ростовская область. Так, были организованы Дни Ростова. Только за первый день мероприятия пришли свыше семи тысяч граждан, которым очень понравились проведенные мероприятия.
Посетители с интересом отвечали на вопросы в викторине, касающиеся истории города и знаменитых местных жителей, а также с удовольствием фотографировались с представителями ансамбля «Ростов-Дон».