Губернатор Санкт-Петербурга высказался о выставке «Россия»

По словам главы города, за счет выставки город и другие регионы объединились и показали свои ведущие достижения в различных отраслях. Все это позволило лучше оценить изменения, произошедшие в городе и стране за последние годы, а также представить проекты развития территорий и заинтересовать новых туристов, напомнив им о достопримечательностях города.