Какие машины с большим пробегом не стоит покупать — ответ экспертов

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Чем больше двигается машина, тем существеннее износ, не добавляет уверенности и солидный возраст авто. Эксперты в один голос утверждают: если есть несколько вариантов подержанных транспортных средств, следует выбирать то, которое моложе и с меньшим пробегом, пишет newkhakasiya.online.
Более молодой автомобиль, кстати, имеет конструктивные улучшения, также можно рассчитывать на более современную систему безопасности, чем у предыдущих моделей. Наконец, не стоит забывать и о гарантиях производителя, которые могут действовать 5 — 7 лет.
Что касается возраста, то здесь нужен дифференцированный подход. Если машина три года отработала в такси, степень изношенности может быть гораздо больше, чем у десятилетнего автомобиля, на котором один водитель периодически выезжал на дачу или по городу.
Проще говоря, не стоит думать, что автомобиль с маленьким пробегом однозначно лучше того, который проехал сотни тысяч километров. То же самое можно сказать и про возраст. Именно поэтому специалисты советуют учитывать эти параметры, но отталкиваться от состояния машины.
Психологической границей для подержанного автомобиля считается 100 000 километров. После этого стоимость начинает падать. Критичным считается пробег от 160 000 километров и возраст 5 — 7 лет, после которого уже никто не даст гарантию, что машина не посыпется ещё через год-два.