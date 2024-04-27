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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

«Конфисковать машину»: ростовчане требуют мести для дерзких дрифтеров

«Конфисковать машину»: ростовчане требуют мести для дерзких дрифтеров

27 апреля 2024, 14:55
Фото: 1MI
«Конфисковать машину»: ростовчане требуют мести для дерзких дрифтеров

Ростовчане устроили опасный дрифт на встречке в центре города

В Ростове-на-Дону водители на иномарках устроили дрифт на дороге на Театральной площади, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они разместили видео, на котором водители двух иномарок делают резкие развороты на оживленной дороге. Некоторым автомобилистам приходилось тормозить из-за аварийных ситуаций.

«Несколько раз выехал на встречку и чуть не столкнулся с авто. Ростовчане возмущены», — пишет автор.

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«Несколько раз выехал на встречку и чуть не столкнулся с авто. Ростовчане возмущены», — пишет автор.
Видео: ТГ-канал «Это Ростов!»

Добавим, что комментариев от официальных ведомств по этому поводу не поступало. В соцсетях пользователи заявили о необходимости наказать нарушителей.

«Прав лишить и на 15 суток отправить убирать мусор в городе», — заявили горожане.

«Лишить водительского удостоверения пожизненно. И авто конфисковать», — пишут пользователи.

«Зачем пожизненно? На годик достаточно, с принудительными работами на благо города. Это все возрастное», — сообщают ростовчане.

Ранее водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Дрифт#Автомобилисты#Происшествия
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