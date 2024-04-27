«Конфисковать машину»: ростовчане требуют мести для дерзких дрифтеров

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Они разместили видео, на котором водители двух иномарок делают резкие развороты на оживленной дороге. Некоторым автомобилистам приходилось тормозить из-за аварийных ситуаций.
«Несколько раз выехал на встречку и чуть не столкнулся с авто. Ростовчане возмущены», — пишет автор.
Добавим, что комментариев от официальных ведомств по этому поводу не поступало. В соцсетях пользователи заявили о необходимости наказать нарушителей.
«Прав лишить и на 15 суток отправить убирать мусор в городе», — заявили горожане.
«Лишить водительского удостоверения пожизненно. И авто конфисковать», — пишут пользователи.
«Зачем пожизненно? На годик достаточно, с принудительными работами на благо города. Это все возрастное», — сообщают ростовчане.
Ранее водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев.