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Published Сегодня, 07:20

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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове со 2 и по 6 мая

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове со 2 и по 6 мая

27 апреля 2024, 07:20
Фото: Unsplash
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове со 2 и по 6 мая
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества, которые пройдут в начале мая, сообщает «Донэнерго».

В четверг, 2 числа, электричества не будет на улицах Латвийская, Бородина, Прудовая, Оливковая, Цветочная, Лесная, Главная, Чайковского, Нижняя Балка, Кронштадтская, Тюленина, Котовского, Ейская, Вешенский, Бессарабская. Также это коснется улиц Цветная, Озаренная, Кутузова, Сестрорецкая, Багряный, Лучистая, Прелестная.

В этот же день ограничения введут по улицам Нарвская, Аккуратная, Светлая, Лунный, Доватора, Природная, Приамурская, Светлая, Клубничная, Бетховена, Прибалтийская, Осенняя.

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В пятницу электричества не будет по улицам Амбулаторная, Деревянко, Демьяна Бедного, Подгорная и в переулке Саперный Спуск.

Добавим, что 6 мая обесточат улицы Кочубея, Портовая, Интернациональная, Черкесская, Литвинова.

Ранее стало известно, что больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ремонт#Ростов#Массовые отключения света
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