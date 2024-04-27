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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

«На костылях скакали через пути»: жители поселка под Ростовом показали условия жизни

«На костылях скакали через пути»: жители поселка под Ростовом показали условия жизни

27 апреля 2024, 12:40
Фото: 1MI
«На костылях скакали через пути»: жители поселка под Ростовом показали условия жизни

В Каменском районе жители вынуждены «скакать на костылях» по рельсам

На железнодорожных путях, которые переходят жители поселка Разъезд Северный Донец в Каменском районе, возвращаясь с электрички домой, убрали деревянный переход. Теперь пенсионерам на костылях приходится «скакать» через ямы. Об этом они пожаловались RostovGazeta.

Ранее RostovGazeta сообщала, в каких условиях выживают люди в поселке Разъезд Северный Донец в Каменском районе. Селяне жалуются на ветшающие дома, на отсутствие питьевой воды. Люди подчеркивают, что питьевую воду покупают по высокой цене, а для других нужд — носят ее из колодца.

«Вы только посмотрите, как выглядит дорога к дому. Сейчас станет тепло, дорожка зарастет травой и мы не сможем ни проехать по ней, ни воду донести», — делится наболевшим пенсионерка Татьяна, которая живет в селе уже 67 лет.
«Сейчас станет тепло, дорожка зарастет травой и мы не сможем ни проехать по ней, ни воду донести», — делится наболевшим пенсионерка. «Сейчас станет тепло, дорожка зарастет травой и мы не сможем ни проехать по ней, ни воду донести», — делится наболевшим пенсионерка.
Питьевую воду жители поселка Разъезд Северный Донец покупают по высокой цене, а для других нужд — носят воду из этого колодца.Питьевую воду жители поселка Разъезд Северный Донец покупают по высокой цене, а для других нужд — носят воду из этого колодца.
«Сейчас станет тепло, дорожка зарастет травой и мы не сможем ни проехать по ней, ни воду донести», — делится наболевшим пенсионерка.
Фото: жительница села Татьяна / rostovgazeta.ru

Жители сокрушаются, что не так давно у них появилась еще одна проблема.

«Железнодорожные пути, по которым мы возвращаемся с электрически, расширили, а деревянный переход убрали. Сейчас мы переходим через пути по ямам. Щебенка насыпана то высоко, то — низко. Вчера, когда мы шли с электрички домой, я пришла в шок. Людям с костылями приходилось прыгать через ямы, чтобы добраться к себе в поселок», — отмечает Татьяна.
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На момент публикации статьи, разъяснить ситуацию в администрации Каменского района корреспонденту RostovGazeta не удалось. В рабочее время на звонок по ряду телефонов в администрации никто не снимал трубку. Ответили лишь в финансовом Управлении.

«Глава в отпуске», — подчеркнули в Управлении и порекомендовали обратиться к заместителю главы.

Но и там никто не снял трубку. Позже удалось выяснить, что ответ на официальный запрос RostovGazeta, отправленный еще в марте, не поступил из-за неактуального адреса электронной почты.

Редакция направила запрос повторно. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Новошахтинска несколько суток выживали без воды и света.

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