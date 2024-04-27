«На костылях скакали через пути»: жители поселка под Ростовом показали условия жизни

Ранее RostovGazeta сообщала, в каких условиях выживают люди в поселке Разъезд Северный Донец в Каменском районе. Селяне жалуются на ветшающие дома, на отсутствие питьевой воды. Люди подчеркивают, что питьевую воду покупают по высокой цене, а для других нужд — носят ее из колодца.