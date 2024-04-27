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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Ростовской области выросли цены на бензин

Опять подорожал: опубликованы новые цены на бензин в Ростовской области

27 апреля 2024, 12:06
Фото: 1MI
В Ростовской области выросли цены на бензин

В Ростовской области в апреле резко выросли цены на бензин

По всей России, в том числе и в Ростовской области, наблюдается повышение цен на топливо. Рост отмечен в 47 регионах и составил от 0,1 до 0,6 процентов от предыдущей стоимости, сообщает Росстат.

На своем сайте Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них. Из них следует, что в 47 регионах России цены на топливо выросли, а в 10 — снизились.

В Ростовской области автомобильный бензин в среднем стоит 56 рублей за литр. АИ-92 — 51,53 рубля за литр, АИ-95 — 57,49 рубля, АИ-98 и выше — 66,05 рубля, дизельное топливо теперь стоит 60,78 рубля за литр. Получается, что бензин марки АИ-92 стал дороже на 7 копеек относительно прошлого месяца, АИ-95 вырос на 22 копейки, а дизель на 19 копеек. АИ-98 наоборот подешевел на 51 копейку.

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Отметим, что стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 1,1% по сравнению с концом декабря 2023 года. За тот же период цена на бензин АИ-95 выросла на 1,3%, а на бензин АИ-98 и выше повысилась на 0,9%.

Ранее российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин рассказал RostovGazeta, что 2024 году стоимость бензина может увеличиться на 10%.

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