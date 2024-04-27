Опять подорожал: опубликованы новые цены на бензин в Ростовской области

В Ростовской области автомобильный бензин в среднем стоит 56 рублей за литр. АИ-92 — 51,53 рубля за литр, АИ-95 — 57,49 рубля, АИ-98 и выше — 66,05 рубля, дизельное топливо теперь стоит 60,78 рубля за литр. Получается, что бензин марки АИ-92 стал дороже на 7 копеек относительно прошлого месяца, АИ-95 вырос на 22 копейки, а дизель на 19 копеек. АИ-98 наоборот подешевел на 51 копейку.