Отрицающий существование РФ экстремист из Ростовской области получил 3,5 года

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя станицы Тацинской Владимира Сизова. С августа 2019 года по апрель 2021 года он состоял в объединении, признанном в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны. Сторонники этого движения считают существование РФ нелегитимным и отказываются соблюдать ее законы. Некоторые экстремисты даже призывали к государственному перевороту.