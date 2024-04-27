rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

В Морозовском районе огласили приговор участнику экстремистской организации

Отрицающий существование РФ экстремист из Ростовской области получил 3,5 года

27 апреля 2024, 16:05
Фото: 1MI
В Морозовском районе огласили приговор участнику экстремистской организации
В Морозовском районе огласили приговор участнику экстремистской организации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя станицы Тацинской Владимира Сизова. С августа 2019 года по апрель 2021 года он состоял в объединении, признанном в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны. Сторонники этого движения считают существование РФ нелегитимным и отказываются соблюдать ее законы. Некоторые экстремисты даже призывали к государственному перевороту.

В Ростове задержали экстремистов, вербовавших в свои ряды местных жителей
Узнать подробнее

Сизова признали виновным и приговорили к трем с половиной годам колонии.

Ранее псевдоврачей-экстремистов арестовали в Ростове.


Читайте также:
В Ростове открыли мост на Зеленый остров и арестовали самбиста, нападавшего на людейСтроивший водовод из Ростовской области в ДНР подрядчик задержан по делу ИвановаВ Сеть слили видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#18+#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове открыли мост на Зеленый остров и арестовали самбиста, нападавшего на людей
Сегодня, 14:38
Прокуратура требует от банка снести свое здание в центре Ростова
Сегодня, 14:34
«Умная» разметка появится на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 13:43
Ростовчанин с автоматом на улице бил по проезжающим машинам
Сегодня, 13:24
«Конфисковать машину»: ростовчане требуют мести для дерзких дрифтеров
Сегодня, 14:55
Новый микрорайон «Флора» ждет ростовчан
Вчера, 14:17
"