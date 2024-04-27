Полковник МЧС из Ростовской области скончался после забега в Элисте

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Он родился в 1980 году в селе Синявское, в пожарной охране Носачев успел отработать в течение 18 лет. В 2019 году он занял пост замглавы УМЧС Калмыкии.
В управлении выразили соболезнования из-за смерти сотрудника.
«Он был человеком, другом, товарищем, на которого можно положиться, и он не подведет», — говорится в публикации.
Теперь Donday написал, что Носачев скончался после массового забега «Тюльпан Трейл» в городе Элиста.
«Буквально через 200 метров после старта замначальника стало плохо. У него остановилось сердце», — уточнило издание.
Отмечается, что его доставили в больницу, где он впал в кому и скончался. Официальной информации об этом не поступало.
Ранее байкер погиб на перевернувшемся мотоцикле в донском регионе.