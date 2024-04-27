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Полковник МЧС из Ростовской области скончался после забега в Элисте

Полковник МЧС из Ростовской области скончался после забега в Элисте

27 апреля 2024, 05:53
Фото: 1MI
Ушел из жизни офицер МЧС РФ, полковник внутренней службы Анатолий Носачев из Ростовской области, сообщили в региональном УМЧС.

Он родился в 1980 году в селе Синявское, в пожарной охране Носачев успел отработать в течение 18 лет. В 2019 году он занял пост замглавы УМЧС Калмыкии.

В управлении выразили соболезнования из-за смерти сотрудника.

«Он был человеком, другом, товарищем, на которого можно положиться, и он не подведет», — говорится в публикации.

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Теперь Donday написал, что Носачев скончался после массового забега «Тюльпан Трейл» в городе Элиста.

«Буквально через 200 метров после старта замначальника стало плохо. У него остановилось сердце», — уточнило издание.

Отмечается, что его доставили в больницу, где он впал в кому и скончался. Официальной информации об этом не поступало.

Ранее байкер погиб на перевернувшемся мотоцикле в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Забег#Происшествия
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