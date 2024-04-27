Понтонный мост на Зеленый остров открыли в Ростове

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Как правило, понтонный мост открывают в Ростове в мае. Однако в этом году из-за раннего потепления мост решили собрать уже в апреле. Перебраться по нему на Зеленый остров могут как автомобилисты, так и пешеходы.
Понтонный мост проработает в городе весь весенне-летний сезон. Разбирать его традиционно будут с наступлением холодов.
Напомним, постоянный мост на Зеленый остров в Ростове начнут строить не раньше 2025 года. Департаменту автомобильных дорог поручили подготовить проект планировки и межевания для будущего моста. Заниматься этим чиновники будут в течение года.