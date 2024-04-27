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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Понтонный мост на Зеленый остров открыли в Ростове

Понтонный мост на Зеленый остров открыли в Ростове

27 апреля 2024, 13:44
Фото: Администрация Ростова
Понтонный мост на Зеленый остров открыли в Ростове
В Ростове для жителей заработал мост на Зеленый, остров сообщил глава городской управы Алексей Логвиненко.

Как правило, понтонный мост открывают в Ростове в мае. Однако в этом году из-за раннего потепления мост решили собрать уже в апреле. Перебраться по нему на Зеленый остров могут как автомобилисты, так и пешеходы.

Понтонный мост на Зелёный остров в Ростове могут открыть уже в апреле
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Понтонный мост проработает в городе весь весенне-летний сезон. Разбирать его традиционно будут с наступлением холодов.

Напомним, постоянный мост на Зеленый остров в Ростове начнут строить не раньше 2025 года. Департаменту автомобильных дорог поручили подготовить проект планировки и межевания для будущего моста. Заниматься этим чиновники будут в течение года.

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