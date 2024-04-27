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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

Появились кадры задержания блогера, избивавшего людей в Ростовской области

Появились кадры задержания блогера, избивавшего людей в Ростовской области

27 апреля 2024, 05:02
Фото: 1MI
В Интернете появились видео с процесса задержания блогера, который нападал на людей в Ростовской области, ролик разместил Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, что ранее в интернете появились видеозаписи, на которых молодой человек нападает на прохожих. По неофициальным данным, от рук 17-летнего парня пострадали десятки людей. Подросток является спортсменом-самбистом.

По статье о хулиганстве возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства. В Интернете разместили кадры, на которых силовики выламывают дверь в одном из частных домов.

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В подписи говорится, что это кадры с операции по задержанию блогера в Таганроге.

Видео: 1MI

СМИ пишут, что молодой человек родом из Украины, а в Интернете он якобы демонстрировал нацистские жесты.

Ранее в Ростове осудили банду за подготовку теракта по заказу спецслужб Украины.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Блогер#Задержание#Происшествия
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