Появились кадры задержания блогера, избивавшего людей в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Напомним, что ранее в интернете появились видеозаписи, на которых молодой человек нападает на прохожих. По неофициальным данным, от рук 17-летнего парня пострадали десятки людей. Подросток является спортсменом-самбистом.
По статье о хулиганстве возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства. В Интернете разместили кадры, на которых силовики выламывают дверь в одном из частных домов.
В подписи говорится, что это кадры с операции по задержанию блогера в Таганроге.
СМИ пишут, что молодой человек родом из Украины, а в Интернете он якобы демонстрировал нацистские жесты.
Ранее в Ростове осудили банду за подготовку теракта по заказу спецслужб Украины.