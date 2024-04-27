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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Правоохранители готовят усиление в Ростовской области

Правоохранительные органы готовят усиление в Ростовской области

27 апреля 2024, 09:48
Фото: rostovgazeta.ru
Правоохранители готовят усиление в Ростовской области

Более 4 тыс человек будут следить за безопасностью на Дону в праздники

В Ростовской области задействуют более четырех тысяч человек для обеспечения безопасности во время предстоящих праздников, сообщили в облправительстве.

К этой работе привлекут полицейских, народных дружинников, казаков и кинологов. Этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба.

Всего будет задействовано свыше четырех тысяч человек. В круглосуточном режиме планируется отслеживать ситуацию. Особое внимание уделят координации действий между правоохранителями, властями и общественниками.

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Кроме того, круглосуточно планируют охранять памятники и мемориальные комплексы.

Ранее стало известно, существует большая вероятность организации парада Победы в донской столице без зрителей, сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения. А в Новочеркасске его совсем отменили.

Кроме того, дороги в Ростове перекроют из-за различных активностей и музыкальных мероприятий 1 мая.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правоохранители#Праздники
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