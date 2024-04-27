Правоохранительные органы готовят усиление в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
К этой работе привлекут полицейских, народных дружинников, казаков и кинологов. Этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба.
Всего будет задействовано свыше четырех тысяч человек. В круглосуточном режиме планируется отслеживать ситуацию. Особое внимание уделят координации действий между правоохранителями, властями и общественниками.
Кроме того, круглосуточно планируют охранять памятники и мемориальные комплексы.
Ранее стало известно, существует большая вероятность организации парада Победы в донской столице без зрителей, сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения. А в Новочеркасске его совсем отменили.
Кроме того, дороги в Ростове перекроют из-за различных активностей и музыкальных мероприятий 1 мая.