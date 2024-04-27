Прокуратура требует от банка снести свое здание в центре Ростова

Спорный объект располагается на улице Варфоломеева, 364. Речь идет о нежилом здании общей площадью более 1,7 тысячи квадратных метров. Также на участке располагается другое здание со спорным статусом. Прокуратура Ростовской области требует банк снести здания, как самовольные постройки.