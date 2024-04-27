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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Прокуратура требует от банка снести свое здание в центре Ростова

Прокуратура требует от банка снести свое здание в центре Ростова

27 апреля 2024, 14:34
Фото: онреалт.ру
Прокуратура требует от банка снести свое здание в центре Ростова
Самовольную постройку в Ростове требует снести «Газтрансбанк» прокуратура региона, сообщается на портале арбитражного суда.

Спорный объект располагается на улице Варфоломеева, 364. Речь идет о нежилом здании общей площадью более 1,7 тысячи квадратных метров. Также на участке располагается другое здание со спорным статусом. Прокуратура Ростовской области требует банк снести здания, как самовольные постройки.

Третьим лицом в судебном споре будет выступать администрация Кировского района Ростова. Заседание по делу намечено на 4 июня.

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Отметим, что на сайте недвижимости города здание на Варфоломеева, 364 выставили на продажу за 75 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что власти потратят 12 миллионов рублей на снос самостроев в Ростове.

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