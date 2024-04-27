Прокуратура требует от банка снести свое здание в центре Ростова

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Спорный объект располагается на улице Варфоломеева, 364. Речь идет о нежилом здании общей площадью более 1,7 тысячи квадратных метров. Также на участке располагается другое здание со спорным статусом. Прокуратура Ростовской области требует банк снести здания, как самовольные постройки.
Третьим лицом в судебном споре будет выступать администрация Кировского района Ростова. Заседание по делу намечено на 4 июня.
Отметим, что на сайте недвижимости города здание на Варфоломеева, 364 выставили на продажу за 75 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что власти потратят 12 миллионов рублей на снос самостроев в Ростове.