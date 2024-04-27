Резкое похолодание накроет Ростовскую область с 30 апреля

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В субботу днем ожидается теплая погода с температурой до +27 градусов, но в воскресенье она снизится до примерно +25 градусов. В эти дни дождей не ожидается, однако они начнутся в понедельник, когда температура окажется на отметке примерно +24 градусов.
Со вторника, 30 апреля, начнется похолодание: температура опустится до +21 градуса, а порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. Подобные погодные условия будут сохраняться в течение ближайших нескольких дней.
В начале следующей недели может усилиться ветер и достигнуть отметки в шесть метров в секунду.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга».