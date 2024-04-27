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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Резкое похолодание накроет Ростовскую область с 30 апреля

Резкое похолодание накроет Ростовскую область с 30 апреля

27 апреля 2024, 05:24
Фото: 1MI
Начиная с 30 апреля, ожидается резкое снижение температуры воздуха в Ростовской области на несколько градусов, сообщили синоптики.

В субботу днем ожидается теплая погода с температурой до +27 градусов, но в воскресенье она снизится до примерно +25 градусов. В эти дни дождей не ожидается, однако они начнутся в понедельник, когда температура окажется на отметке примерно +24 градусов.

Со вторника, 30 апреля, начнется похолодание: температура опустится до +21 градуса, а порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. Подобные погодные условия будут сохраняться в течение ближайших нескольких дней.

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В начале следующей недели может усилиться ветер и достигнуть отметки в шесть метров в секунду.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура
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