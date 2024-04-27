Ростовчанин с автоматом на улице бил по проезжающим машинам

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Мужчина стоял на дороге и не давал проехать машинам. По словам ростовчан, у него в руках был деревянный автомат, которым он бил по автомобилям.
«Многие водители не хотели с ним связываться и просто уезжали, но один решил его догнать. Правда, не смог», — заявил автор.
Теперь эту ситуацию прокомментировали в полиции и заявили, что им поступил сигнал. А на место выехали сотрудники.
«Действия гражданина были пресечены. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — уточнили в управлении.
Ранее в Ростовской области нашли пакет с магазином от автомата Калашникова.