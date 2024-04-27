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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Ростовчанин с автоматом на улице бил по проезжающим машинам

Ростовчанин с автоматом на улице бил по проезжающим машинам

27 апреля 2024, 13:24
Фото: Unsplash
Ростовчанин с автоматом на улице бил по проезжающим машинам

Ростовчанин деревянным автоматом бил по проезжающим машинам на Коммунистическом

В Ростове-на-Дону мужчина на проспекте Коммунистическом деревянным автоматом бил по проезжающим мимо автомобилям, сообщили очевидцы в соцсетях.

Мужчина стоял на дороге и не давал проехать машинам. По словам ростовчан, у него в руках был деревянный автомат, которым он бил по автомобилям.

«Многие водители не хотели с ним связываться и просто уезжали, но один решил его догнать. Правда, не смог», — заявил автор.

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Ростовчанин деревянным автоматом бил по проезжающим машинам на Коммунистическом
Видео: ТГ-канал «Ростов Главный»

Теперь эту ситуацию прокомментировали в полиции и заявили, что им поступил сигнал. А на место выехали сотрудники.

«Действия гражданина были пресечены. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — уточнили в управлении.

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