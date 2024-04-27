Ростовские подростки стали массово копировать поведение животных

Ростовских подростков все чаще стали замечать в костюмах животных. При этом дети ведут себя как животные: копируют повадки и подражают звукам. Но движение «фурри» — новомодная игра в мире подростков, которая скоро им наскучит, заявляет ростовский детский психолог Алексей Лукьянов.

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