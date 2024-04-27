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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Ростовский психолог объяснил, почему подростки массово перенимают поведение животных

Ростовские подростки стали массово копировать поведение животных

27 апреля 2024, 11:41
Фото: Douglas Muth/cc by sa 2.0/flickr.com
Ростовский психолог объяснил, почему подростки массово перенимают поведение животных
Ростовских подростков все чаще стали замечать в костюмах животных. При этом дети ведут себя как животные: копируют повадки и подражают звукам. Но движение «фурри» — новомодная игра в мире подростков, которая скоро им наскучит, заявляет ростовский детский психолог Алексей Лукьянов.

По мнению ростовского детского психолога Алексея Лукьянова, интерес к фурри основан на популяризации малоизвестного вида спорта — квадробики. Он предполагает передвижение на всех четырех конечностях.

«В квадробике люди подражают способу передвижения животных. Это помогает развивать разные группы мышц. Фурри же больше сконцентрировано на поведенческом подражании. На распространение фурри среди российских подростков повлияла популярность азиатской культуры», — замечает эксперт.

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Кроме того, добавляет Алексей Лукьянов, фурри подростки могут становиться из-за влияния социальных сетей.

Фурри стало новой субкультурой. Так как других субкультур довольно мало, либо их деятельность не подчиняется рамкам закона, многие подростки выбрали для себя это как способ самоутвердиться без существенных рисков», — считает психолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что тело мертвого подростка нашли на улице в Ростове-на-Дону.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Подростки
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