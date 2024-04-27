Ростовские подростки стали массово копировать поведение животных

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
По мнению ростовского детского психолога Алексея Лукьянова, интерес к фурри основан на популяризации малоизвестного вида спорта — квадробики. Он предполагает передвижение на всех четырех конечностях.
«В квадробике люди подражают способу передвижения животных. Это помогает развивать разные группы мышц. Фурри же больше сконцентрировано на поведенческом подражании. На распространение фурри среди российских подростков повлияла популярность азиатской культуры», — замечает эксперт.
Кроме того, добавляет Алексей Лукьянов, фурри подростки могут становиться из-за влияния социальных сетей.
Фурри стало новой субкультурой. Так как других субкультур довольно мало, либо их деятельность не подчиняется рамкам закона, многие подростки выбрали для себя это как способ самоутвердиться без существенных рисков», — считает психолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что тело мертвого подростка нашли на улице в Ростове-на-Дону.