Синоптик Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Ростовской области на майских

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что на всем юге России в первые дни майских праздников ожидается жара в +26 — +29 градусов.
При этом эксперт отметил, что затем на юг придет понижение температуры до +21 — + 23 градусов.
«Это не похолодание, а понижение температуры до совершенно комфортных значений», — отметил эксперт.
В Ростовской области температура воздуха останется в пределах климатической нормы.
Ранее синоптики составили примерный прогноз погоды на все лето в Ростовской области.