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Updated Сегодня, 17:25

Аномальная жара ждёт Ростовскую область на майских праздниках

Синоптик Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Ростовской области на майских

27 апреля 2024, 17:23
Фото: rostovgazeta.ru
Аномальная жара ждёт Ростовскую область на майских праздниках
Столбики термометров поднимутся до +30 градусов на юге России в майские праздники, сообщил синоптик Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что на всем юге России в первые дни майских праздников ожидается жара в +26 — +29 градусов.

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При этом эксперт отметил, что затем на юг придет понижение температуры до +21 — + 23 градусов.

«Это не похолодание, а понижение температуры до совершенно комфортных значений», — отметил эксперт.

В Ростовской области температура воздуха останется в пределах климатической нормы.

Ранее синоптики составили примерный прогноз погоды на все лето в Ростовской области.

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