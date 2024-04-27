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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Полиция задержала трех участников избиение мужчины и женщины в Ростове

Толпа мужчин избила в Ростове ветерана СВО и его жену

27 апреля 2024, 16:06
Фото: 1MI
Полиция задержала трех участников избиение мужчины и женщины в Ростове
Полиция задержала трех участников избиения мужчины и женщины в Ростове, рассказали в пресс-службе МВД.

Нападение произошло на окраине города, в спальном районе. Трое мужчин начали избивать ветерана СВО, а затем нанесли удары его жене, пытавшейся разнять драку. На место оперативно прибыла полиция. Она задержала нападавших.

Позже полицейские опросили всех участников конфликта.

«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и принято решение в соответствии с законодательством», — заключили в пресс-службе МВД.

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Что стало причиной нападения на ветерана, в полиции сообщать не стали.

Информация об инциденте будет уточняться.

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