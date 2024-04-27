Толпа мужчин избила в Ростове ветерана СВО и его жену

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Нападение произошло на окраине города, в спальном районе. Трое мужчин начали избивать ветерана СВО, а затем нанесли удары его жене, пытавшейся разнять драку. На место оперативно прибыла полиция. Она задержала нападавших.
Позже полицейские опросили всех участников конфликта.
«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и принято решение в соответствии с законодательством», — заключили в пресс-службе МВД.
Что стало причиной нападения на ветерана, в полиции сообщать не стали.
Информация об инциденте будет уточняться.
Ранее суд в Ростове арестовал самбиста, избивавшего людей на камеру.