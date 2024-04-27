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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Трое мужчин напали на участника спецоперации и его жену

Участники избиения ветерана СВО задержаны в Ростове

27 апреля 2024, 17:07
Фото: 1MI
Трое мужчин напали на участника спецоперации и его жену
Трое мужчин напали на участника спецоперации и его жену, подтвердили в полиции Ростова.

Инцидент произошел на днях в одном из спальных районов города. Между тремя мужчинами и ветераном СВО завязался конфликт. Мужчины избили военнослужащего. Удары нанесли и его жене, которая пыталась разнять потасовку. Прибывшие на место полицейские задержали нападавших.

Сейчас правоохранительные органы опрашивают всех участников конфликта. Проводится проверка. Избрана ли какая-то мера пресечения для нападавших, неизвестно.

В социальных сетях писали, что у пострадавших зафиксированы переломы и ушибы. В полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.

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Подробности происшествия будут уточняться.

Ранее в Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома.

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