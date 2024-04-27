Участники избиения ветерана СВО задержаны в Ростове

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Инцидент произошел на днях в одном из спальных районов города. Между тремя мужчинами и ветераном СВО завязался конфликт. Мужчины избили военнослужащего. Удары нанесли и его жене, которая пыталась разнять потасовку. Прибывшие на место полицейские задержали нападавших.
Сейчас правоохранительные органы опрашивают всех участников конфликта. Проводится проверка. Избрана ли какая-то мера пресечения для нападавших, неизвестно.
В социальных сетях писали, что у пострадавших зафиксированы переломы и ушибы. В полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.
Подробности происшествия будут уточняться.
Ранее в Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома.