Участники избиения ветерана СВО задержаны в Ростове

Инцидент произошел на днях в одном из спальных районов города. Между тремя мужчинами и ветераном СВО завязался конфликт. Мужчины избили военнослужащего. Удары нанесли и его жене, которая пыталась разнять потасовку. Прибывшие на место полицейские задержали нападавших.