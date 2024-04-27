«Умная» разметка появится на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В этом году на автодороге М-4 «Дон» планируется отремонтировать участок протяженностью в 200 километров и нанести экспериментальную разметку, которая будет создана для соблюдения безопасной дистанции между машинами. Помимо планирования новых работ и развития южной трассы «Автодор» оценил результат ремонтных работ, проведенных в 2023 году. Организация подчеркивает, что в планах отремонтировать более 40 километров трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.
Новая разметка уже начала появляться по всей стране еще в прошлом году. Она представляет собой специальные обозначения в виде стрелочек, галочек или шевронов, в зависимости от участка дороги. Так, если максимальная разрешенная скорость 110 километров в час, на дорожное покрытие наносят предупреждающие символы каждые 55 метров, а там, где ограничение 130 километров в час — через 65 метров.
Отметим, что подобная безопасная разметка будет также сделана в Московской, Тульской, Липецкой области и в Краснодарском крае.
Ранее пообещали сделать трассу М-4 в Ростовской области шестиполосной к 2026 году.