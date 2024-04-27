«Умная» разметка появится на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Новая разметка уже начала появляться по всей стране еще в прошлом году. Она представляет собой специальные обозначения в виде стрелочек, галочек или шевронов, в зависимости от участка дороги. Так, если максимальная разрешенная скорость 110 километров в час, на дорожное покрытие наносят предупреждающие символы каждые 55 метров, а там, где ограничение 130 километров в час — через 65 метров.