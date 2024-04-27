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Published Сегодня, 13:43

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Updated Сегодня, 13:45

На трассе М-4 «Дон» сделают новую разметку

«Умная» разметка появится на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

27 апреля 2024, 13:43
Фото: «Автодор»
На трассе М-4 «Дон» сделают новую разметку
Делегация «Автодора» вместе с представителем правления Вячеславом Петушенко посетила участок трассы М-4 «Дон» и обсудила ремонт дороги и создание новой безопасной разметки, сообщает госкомпания в своем Телеграм-канале.

В этом году на автодороге М-4 «Дон» планируется отремонтировать участок протяженностью в 200 километров и нанести экспериментальную разметку, которая будет создана для соблюдения безопасной дистанции между машинами. Помимо планирования новых работ и развития южной трассы «Автодор» оценил результат ремонтных работ, проведенных в 2023 году. Организация подчеркивает, что в планах отремонтировать более 40 километров трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

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Новая разметка уже начала появляться по всей стране еще в прошлом году. Она представляет собой специальные обозначения в виде стрелочек, галочек или шевронов, в зависимости от участка дороги. Так, если максимальная разрешенная скорость 110 километров в час, на дорожное покрытие наносят предупреждающие символы каждые 55 метров, а там, где ограничение 130 километров в час — через 65 метров.

Отметим, что подобная безопасная разметка будет также сделана в Московской, Тульской, Липецкой области и в Краснодарском крае.

Ранее пообещали сделать трассу М-4 в Ростовской области шестиполосной к 2026 году.

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