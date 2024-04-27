Уйти в «Астрал» или на парад оркестров: куда сходить в Ростове с 28 апреля по 1 мая

Любители ужасов смогут оценить «Астрал. Шепот мертвых» (18+). Производством картины занимались создатели из Индонезии и Южной Кореи во главе с режиссером Ави Сурьяди. Фильм расскажет о школьнике Алексе, ставшем жертвой буллинга. Поддержку он находит в новенькой в школе девочке Мэгги. В один день Алекса принуждают принять участие в спиритическом сеансе, после которого все его участники таинственно погибают. Остановить череду смертей могут только Алекс и Мэгги.