Уйти в «Астрал» или на парад оркестров: куда сходить в Ростове с 28 апреля по 1 мая

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В театре «Линии» 28 апреля поставят спектакль «Морфий» (16+) по великой классике Михаила Булгакова. Постановка получила высокие оценки от критиков и обычных зрителей.
В Молодежном театре 28 апреля представят комедию «Свадьба Кречинского» (16+). Спектакль поставил известный российский драматург Дамир Салимзянов. Он предложил предлагает новое прочтение пьесы о любви и семье.
В театре кукол маленькие зрители в тот же день смогут посмотреть кукольный спектакль «Волк и семеро козлят» (0+). Постановка представляет собой мюзикл с яркой хореографией и искрометными шутками.
29 апреля в Молодежном театре поставят «Дон Жуана» (18+). Режиссером спектакля выступил Михаил Заец. Билеты на постановку активно раскупают из-за восторженных отзывов зрителей.
В театре «Человек в кубе» 1 мая поставят музыкальный спектакль «Люди голову теряют» (6+). Режиссер Катерина Рындина создала постановку о детстве, дружбе и о весне. 29 апреля в этом театре можно посетить музыкальный спектакль «Город влюблённых людей» (12+). Камерный спектакль-концерт расскажет зрителям особенную историю любви.
В ростовской филармонии 28 апреля Оркестр имени Назаретова представит концертную программу «Легенды мирового джаза» (12+). В программе песни из репертуара Синатры, Беннетта, Кинг Коула, Бубле и других легенд.
30 апреля в ДК «Ростсельмаш» оркестр CAGMO представляет уникальную концертную программу «Симфония Линкин Парк» (6+), основанную на творчестве легендарной рок-группы. Оркестр представит новое прочтение любимых хитов в уникальных оркестровых аранжировках.
28 апреля в парке Революции состоится Марш-парад духовых оркестров. Его участниками станут детские духовые оркестры Ростова, Ростовской области и других регионов России. Мероприятие начнется в парке в 12.30.
В Ростовском областном музее изобразительных искусств 30 апреля состоится праздничный концерт, посвященный Международному дню джаза. На концерте прозвучит джазовая классика в исполнении лауреатов международных музыкальных конкурсов.
Из киноновинок в ростовских кинотеатрах представят военную фантастику «Блиндаж» (16+) режиссера Марка Горобца. Картина расскажет историю наших современников, россиянина Сергея и немца Пауля, которые во время раскопок военного блиндажа переносятся в 1941-й год и сталкиваются лицом к лицу с войной.
Для юных зрителей в кино покажут фильм «Собачий побег» (12+). Это история о побеге и приключениях очаровательного лабрадора Томи и красотки-спаниеля Амалы.
Любители ужасов смогут оценить «Астрал. Шепот мертвых» (18+). Производством картины занимались создатели из Индонезии и Южной Кореи во главе с режиссером Ави Сурьяди. Фильм расскажет о школьнике Алексе, ставшем жертвой буллинга. Поддержку он находит в новенькой в школе девочке Мэгги. В один день Алекса принуждают принять участие в спиритическом сеансе, после которого все его участники таинственно погибают. Остановить череду смертей могут только Алекс и Мэгги.
Также в кинотеатрах продолжают идти недавние премьеры, например, фильмы «Онегин», «Падение империи» и «Манкимэн».
В ростовском стендап клубе 28 апреля состоятся выступления комиков в формате «Открытый микрофон» (18+). Известные и начинающие комики представят на сцене свои новые материалы.
В культурном центре «Циферблат» 28 апреля пройдут два мастер-класса. Первый посвящен созданию пасхальных венков и композициям с кроликами. Еще один мастер-класс посвящен ботанической живописи. Его проведет художница Галина Чикова.
Пешеходная экскурсия «Тайны и призраки Ростова» (6+) пройдет в Ростове 1 мая. Она познакомит участников с таинственными событиями, необъяснимыми загадками, призраками и привидениями, связанными с Ростовом.