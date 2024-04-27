В российском МИД прошла презентация ПМЭФ-2024 для иностранных послов

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
По словам директора Департамента экономического сотрудничества российского МИД РФ Дмитрия Биричевского, форум входит в число наиболее значимых экономических событий года. Северная столица примет событие уже в 27 раз.
На брифинге рассказали, что иностранные гости из государств, не имеющих безвизового режима с Россией, могут получить визу в ускоренном формате — представителям делегации рекомендовано обратиться в зарубежное российское консульство с приглашением от оргкомитета ПМЭФ, пишет newsnn.ru.
Согласно заявлению председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, на ПМЭФ зарождаются новые смыслы и проводится обсуждение экономико-политических, экологических и бизнес-стратегий. Одним из важных пунктов нынешней повестки является экология. Форум стал крайне значимым событием в календаре Фонда Росконгресс — социально ориентированного нефинансового института развития, участвующего в проведении многих мероприятий. Главный акцент делается на экономические и политические события, но все мероприятия Фонда имеют также спортивную и культурную программы, помогающие в установлении надежных связей между участниками.
Приглашение доступно для скачивания в едином личном кабинете. Подробно об оформлении приглашения для въезжающих из зарубежных государств можно узнать на официальном сайте форума.
По сообщению заместителя директора Фонда Росконгресс, директора ПМЭФ Алексея Валькова, главной миссией форума является создание инструмента для бизнеса, выявляющего и преодолевающего имеющиеся барьеры, а также поиск новых направлений развития. В первую очередь ПМЭФ является платформой для диалога. Его организаторы гордятся тем, что в числе участников события есть предприниматели из государств разных континентов, которые прибывают в Россию для личного общения. Ежегодно инфраструктура ПМЭФ совершенствуется, и форум становится более комфортным для проведения переговоров и заключения соглашений.
27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Информационную поддержку события обеспечивает медиахолдинг 1MI.