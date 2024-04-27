В российском МИД прошла презентация ПМЭФ-2024 для иностранных послов

По сообщению заместителя директора Фонда Росконгресс, директора ПМЭФ Алексея Валькова, главной миссией форума является создание инструмента для бизнеса, выявляющего и преодолевающего имеющиеся барьеры, а также поиск новых направлений развития. В первую очередь ПМЭФ является платформой для диалога. Его организаторы гордятся тем, что в числе участников события есть предприниматели из государств разных континентов, которые прибывают в Россию для личного общения. Ежегодно инфраструктура ПМЭФ совершенствуется, и форум становится более комфортным для проведения переговоров и заключения соглашений.