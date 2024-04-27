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Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Ростове-на-Дону изменят схему движения общественного транспорта

В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобусов и троллейбусов

27 апреля 2024, 09:40
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону изменят схему движения общественного транспорта
В Ростове 30 апреля и 1 мая работа общественного транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения, сообщает официальный портал администрации города.

В эти числа в городе состоятся первомайские спортивные массовые мероприятий, поэтому 30 апреля с 21.00 мск и 1 мая с 08.00 и до 18.00 мск будет действовать временная схема движения некоторых автобусов и троллейбусов.

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В Ростове 30 апреля и 1 мая работа общественного транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения, сообщает официальный портал администрации города.В Ростове 30 апреля и 1 мая работа общественного транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения, сообщает официальный портал администрации города.
В Ростове 30 апреля и 1 мая работа общественного транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения, сообщает официальный портал администрации города.В Ростове 30 апреля и 1 мая работа общественного транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения, сообщает официальный портал администрации города.
В Ростове 30 апреля и 1 мая работа общественного транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения, сообщает официальный портал администрации города.В Ростове 30 апреля и 1 мая работа общественного транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения, сообщает официальный портал администрации города.
В Ростове 30 апреля и 1 мая работа общественного транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения, сообщает официальный портал администрации города.В Ростове 30 апреля и 1 мая работа общественного транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения, сообщает официальный портал администрации города.
В Ростове 30 апреля и 1 мая работа общественного транспорта будет изменена в соответствии с введенными ограничениями дорожного движения, сообщает официальный портал администрации города.
Фото: Администрация Ростова

Так, 21.30 мск 30 апреля до 08.00 мск 1 мая изменится маршрут автобусов номер 3, 3а, 7, 55, 67, 70, 80, 84, 88, 98. Часть дороги по улице Большая Садовая будет перекрыта, поэтому будет совершаться объезд.

С 21.00 мск 30 апреля и до 18.00 мск 1 мая у автобусы № 24 и 81 и троллейбусы № 1, 2, 22 также будут работать по временным маршрутам. С 08.00 мск до 13.00 мск 1 мая автобусы № 1а, 3, 3А, 7, 33, 39, 55, 67, 70, 80, 88, троллейбусы № 6 будут двигаться не по Большой Садовой, а по Красноармейской улице. А с 13.00 до 18.00 мск 1 мая — автобусы № 3, 3а, 7, 55, 67, 70, 80, 84, 88, 98 будут двигаться не по проспекту Театральному, как обычно, а по Шолохова.

Работу трамваев № 4 приостановят на период с 08.00 до 13.00 мск 1 мая. Подвижной состав перераспределят на другие направления. Подробные схемы можно посмотреть на сайте администрации.

Ранее стало известно, что центр Ростова начнут массово перекрывать из-за репетиций парада Победы.

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#Регина Симакова#Спорт#Город#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня
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