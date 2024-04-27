В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобусов и троллейбусов

С 21.00 мск 30 апреля и до 18.00 мск 1 мая у автобусы № 24 и 81 и троллейбусы № 1, 2, 22 также будут работать по временным маршрутам. С 08.00 мск до 13.00 мск 1 мая автобусы № 1а, 3, 3А, 7, 33, 39, 55, 67, 70, 80, 88, троллейбусы № 6 будут двигаться не по Большой Садовой, а по Красноармейской улице. А с 13.00 до 18.00 мск 1 мая — автобусы № 3, 3а, 7, 55, 67, 70, 80, 84, 88, 98 будут двигаться не по проспекту Театральному, как обычно, а по Шолохова.