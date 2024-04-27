Из Ростова-на-Дону в Таганрог запустят старинный паровоз

Состав включает в себя четыре плацкартных вагона. Проездные документы продаются с указанием посадочных мест. Количество билетов на поезд на паровой тяге будет ограничено. Купить билеты можно как обычно в кассе вокзала или в мобильном приложении. Поездка для детей младше 7 лет бесплатна и не требует оформления.