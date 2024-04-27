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В Ростове-на-Дону запустят старинный паровоз

Из Ростова-на-Дону в Таганрог запустят старинный паровоз

27 апреля 2024, 06:41
Фото: Andy Vult/Unsplash
В Ростове-на-Дону запустят старинный паровоз
9 мая в честь Дня Победы у жителей Ростова появится возможность совершить поездку на составе на паровозной тяге в Таганрог, сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания на сайте РЖД.

Праздничный рейс будет курсировать один день от Ростова-на-Дону до Таганрога. Отправление состоится в 9.35, а уже в 11.35 мск пассажиры окажутся на станции Таганрог-Пассажирский. Обратный рейс назначен на 18.07 мск, а прибудет на пригородный железнодорожный вокзал Ростова поезд в 20.10 мск.

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Состав включает в себя четыре плацкартных вагона. Проездные документы продаются с указанием посадочных мест. Количество билетов на поезд на паровой тяге будет ограничено. Купить билеты можно как обычно в кассе вокзала или в мобильном приложении. Поездка для детей младше 7 лет бесплатна и не требует оформления.

Ранее стало известно, что празднование Дня Победы состоится без салюта.

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