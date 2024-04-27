Из Ростова-на-Дону в Таганрог запустят старинный паровоз

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Праздничный рейс будет курсировать один день от Ростова-на-Дону до Таганрога. Отправление состоится в 9.35, а уже в 11.35 мск пассажиры окажутся на станции Таганрог-Пассажирский. Обратный рейс назначен на 18.07 мск, а прибудет на пригородный железнодорожный вокзал Ростова поезд в 20.10 мск.
Состав включает в себя четыре плацкартных вагона. Проездные документы продаются с указанием посадочных мест. Количество билетов на поезд на паровой тяге будет ограничено. Купить билеты можно как обычно в кассе вокзала или в мобильном приложении. Поездка для детей младше 7 лет бесплатна и не требует оформления.
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