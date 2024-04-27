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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

В Ростове открыли мост на Зеленый остров и арестовали блогера, нападавшего на людей

В Ростове открыли мост на Зеленый остров и арестовали самбиста, нападавшего на людей

27 апреля 2024, 14:38
Фото: Администрация Ростова
В Ростове открыли мост на Зеленый остров и арестовали блогера, нападавшего на людей

Избивавшего людей самбиста из Ростова отправили в СИЗО

Суд заключил под стражу юного самбиста, избивавшего людей на камеру, тем временем власти открыли понтонный мост на Зеленый остров, а депутаты заявили о массовых обращениях местных жителей к врачам из-за ожирения.

Арест самбиста

В Следственном комитете региона рассказали, что суд избрал меру пресечения 17-летнему местному жителю, нападавшему на людей.

Молодой человек профессионально занимался самбо и вел блог в соцсетях, куда выкладывал видео своих нападений на беззащитных людей. Юноша избивал их и глумился. На некоторых людей он нападал по заказу, чтобы, например, заставить выплатить долги.

Спортсмена задержали накануне, 26 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, его расследование продолжается.

В Следственном комитете региона рассказали, что суд избрал меру пресечения 17-летнему местному жителю, нападавшему на людей.В Следственном комитете региона рассказали, что суд избрал меру пресечения 17-летнему местному жителю, нападавшему на людей.
В Следственном комитете региона рассказали, что суд избрал меру пресечения 17-летнему местному жителю, нападавшему на людей.
Фото: Следком по Ростовской области
Видео: суд в Ростове арестовал 17-летнего самбиста, избивавшего людей на камеру
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Открытие моста

Градоначальник Алексей Логвиненко сообщил об открытии в Ростове понтонного моста на Зеленый остров. Он заработал для пешеходов и автомобилистов города с 27 апреля.

Обычно мост на Зеленый остров открывают в мае, однако в этом году из-за раннего наступления тепла мост собрали уже в апреле. Он проработает весь весенне-летний сезон. Разбирать его будут после прихода в Ростов холодов.

Градоначальник Алексей Логвиненко сообщил об открытии в Ростове понтонного моста на Зеленый остров.Градоначальник Алексей Логвиненко сообщил об открытии в Ростове понтонного моста на Зеленый остров.
Градоначальник Алексей Логвиненко сообщил об открытии в Ростове понтонного моста на Зеленый остров.
Фото: Администрация Ростова
Понтонный мост на Зеленый остров открыли в Ростове
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Массовая борьба с лишним весом

Депутат Заксобрания Ростовской области Елена Елисееева рассказала, что местные жители стали активнее интересоваться программами по борьбе с ожирением и лишним весом. Пациенты обращаются в больницы региона за консультациями, как нормализовать вес.

Парламентарий пояснила, что в прошлом году плановый показатель таких обращений в Ростовской области составлял 64 тысячи. Однако на деле к медикам с вопросами борьбы с лишним весом обратилось в десять раз больше людей — 652 тысячи.

. Однако на деле к медикам с вопросами борьбы с лишним весом обратилось в десять раз больше людей — 652 тысячи.. Однако на деле к медикам с вопросами борьбы с лишним весом обратилось в десять раз больше людей — 652 тысячи.
. Однако на деле к медикам с вопросами борьбы с лишним весом обратилось в десять раз больше людей — 652 тысячи.
Фото: Freepik

Также она привела данные опросов, согласно которым регулярно спортом в регионе занимаются 56,7% местных жителей.

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