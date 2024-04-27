В Ростове открыли мост на Зеленый остров и арестовали самбиста, нападавшего на людей

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В Следственном комитете региона рассказали, что суд избрал меру пресечения 17-летнему местному жителю, нападавшему на людей.
Молодой человек профессионально занимался самбо и вел блог в соцсетях, куда выкладывал видео своих нападений на беззащитных людей. Юноша избивал их и глумился. На некоторых людей он нападал по заказу, чтобы, например, заставить выплатить долги.
Спортсмена задержали накануне, 26 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, его расследование продолжается.
Градоначальник Алексей Логвиненко сообщил об открытии в Ростове понтонного моста на Зеленый остров. Он заработал для пешеходов и автомобилистов города с 27 апреля.
Обычно мост на Зеленый остров открывают в мае, однако в этом году из-за раннего наступления тепла мост собрали уже в апреле. Он проработает весь весенне-летний сезон. Разбирать его будут после прихода в Ростов холодов.
Депутат Заксобрания Ростовской области Елена Елисееева рассказала, что местные жители стали активнее интересоваться программами по борьбе с ожирением и лишним весом. Пациенты обращаются в больницы региона за консультациями, как нормализовать вес.
Парламентарий пояснила, что в прошлом году плановый показатель таких обращений в Ростовской области составлял 64 тысячи. Однако на деле к медикам с вопросами борьбы с лишним весом обратилось в десять раз больше людей — 652 тысячи.
Также она привела данные опросов, согласно которым регулярно спортом в регионе занимаются 56,7% местных жителей.