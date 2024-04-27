Ремонт дороги в переулке 1-м Машиностроительном в Ростове обошелся в 71 млн рублей

Объем работ составил 1,3 километра дороги. Ранее в 2022 году также проводились ремонтные работы на участке протяженностью 700 метров в этом же переулке. Теперь по адресу 1-й Машиностроительный имеется 2 километра новой качественной дороги. В ходе работы были усилены грунты и обустроены тротуары.