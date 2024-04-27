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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:48

В Ростове закончился ремонт дороги на 1-м Машиностроительном

Ремонт дороги в переулке 1-м Машиностроительном в Ростове обошелся в 71 млн рублей

27 апреля 2024, 08:44
Фото: Администрация Ростова
В Ростове закончился ремонт дороги на 1-м Машиностроительном

В Ростове закончили ремонт дороги на 1-м Машиностроительном за 71 миллион рублей

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закончили ремонт первого объекта — дороги на 1-м Машиностроительном переулке, сообщает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Объем работ составил 1,3 километра дороги. Ранее в 2022 году также проводились ремонтные работы на участке протяженностью 700 метров в этом же переулке. Теперь по адресу 1-й Машиностроительный имеется 2 километра новой качественной дороги. В ходе работы были усилены грунты и обустроены тротуары.

Стоимость работ, согласно документам, размещенным в системе госзакупок, составила свыше 71 миллиона рублей. Подрядчиком выступило ООО «ДРСУ-ДОН».

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Фото: Администрация Ростова

Напомним, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» начат в 2019 году и продлится по 2030 года. В настоящее время ремонтные работы ведутся на 27 объектах.

Ранее власти заявили, что им не хватает асфальта для заделывания ям на дорогах.

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