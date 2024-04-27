Ремонт дороги в переулке 1-м Машиностроительном в Ростове обошелся в 71 млн рублей

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Объем работ составил 1,3 километра дороги. Ранее в 2022 году также проводились ремонтные работы на участке протяженностью 700 метров в этом же переулке. Теперь по адресу 1-й Машиностроительный имеется 2 километра новой качественной дороги. В ходе работы были усилены грунты и обустроены тротуары.
Стоимость работ, согласно документам, размещенным в системе госзакупок, составила свыше 71 миллиона рублей. Подрядчиком выступило ООО «ДРСУ-ДОН».
Напомним, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» начат в 2019 году и продлится по 2030 года. В настоящее время ремонтные работы ведутся на 27 объектах.
Ранее власти заявили, что им не хватает асфальта для заделывания ям на дорогах.