В Ростовской области стали известны даты выплаты пенсий и пособий

3 мая будет осуществлена выплата единого пособия и пособия для беременных, которые встали на учёт на ранних сроках беременности, выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих, а также пособия на детей до 3 лет из маткапитала, так как 5 мая 2024 года — воскресенье.