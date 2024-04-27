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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Ростовской области стали известны даты майской выплаты пенсий и пособий

В Ростовской области стали известны даты выплаты пенсий и пособий

27 апреля 2024, 13:32
Фото: Unsplash
В Ростовской области стали известны даты майской выплаты пенсий и пособий
В мае много праздничных дней, поэтому по традиции даты выплат пенсий и пособий переносятся с выходных на другие дни. Средства будут поступать гражданам в четыре дня, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

В начале мая жителей России и Ростовской области, в частности, ждут восемь праздничных дней — 28, 29, 30 апреля и 1, 9, 10, 11, 12 мая. 27 апреля оставили обычной рабочей субботой. В соответствии с этим, составили график, по которому будут приходить пенсии и пособия.

3 мая будет осуществлена выплата единого пособия и пособия для беременных, которые встали на учёт на ранних сроках беременности, выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих, а также пособия на детей до 3 лет из маткапитала, так как 5 мая 2024 года — воскресенье.

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8 мая пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет получат работающие граждане. Кроме этого, будет осуществлена ранняя выплата пенсии людям, которые получают ее 10 мая.

Кто получает пенсию и пособия 16 и 23 мая, те смогут получить выплату в эти же дни без изменений.

Ранее ростовчанам рассказали, как досрочно выйти на пенсию.

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