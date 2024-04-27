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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Что известно о сработавшей тревожной сирене в Таганроге

В Таганроге завыли сирены. Что там произошло?

27 апреля 2024, 12:09
Фото: 1MI
Что известно о сработавшей тревожной сирене в Таганроге

Жители Таганрога заявили о сработавшей тревожной сирене

В Таганроге днем в субботу, 27 апреля, сработала система оповещения населения, сообщается в Telegram-канале «Таганрог. Происшествия».

В соцсетях горожане написали девятки сообщений о том, что в городе завыли сирены в дневное время. Причем об этом говорили жители нескольких районов.

«У нас была сирена в школе №36», — заявили горожане.

«Все еще воет на западном», — пишут местные жители.

«Еще бы писали тренировка или прятаться пора…», — говорится в комментариях.

Сирены оповещения проверяют в Ростовской области 17 апреля
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А некоторые горожане сообщили, что ничего не слышали и у них все спокойно. Другие сильно волнуются из-за сработавшей системы оповещения.

Добавим, что официальной информации о каких-либо тренировках не появлялось.

Ранее губернатор Василий Голубев объявлял опасность атаки беспилотников в Таганроге.

До этого стало известно, что в городе после атаки беспилотников проверяли работу систем оповещения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Сирена#Происшествия
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