В Таганроге завыли сирены. Что там произошло?

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В соцсетях горожане написали девятки сообщений о том, что в городе завыли сирены в дневное время. Причем об этом говорили жители нескольких районов.
«У нас была сирена в школе №36», — заявили горожане.
«Все еще воет на западном», — пишут местные жители.
«Еще бы писали тренировка или прятаться пора…», — говорится в комментариях.
А некоторые горожане сообщили, что ничего не слышали и у них все спокойно. Другие сильно волнуются из-за сработавшей системы оповещения.
Добавим, что официальной информации о каких-либо тренировках не появлялось.
Ранее губернатор Василий Голубев объявлял опасность атаки беспилотников в Таганроге.
До этого стало известно, что в городе после атаки беспилотников проверяли работу систем оповещения.