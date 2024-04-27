Видео: суд в Ростове арестовал 17-летнего самбиста, избивавшего людей на камеру

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Суд заключил под стражу 17-летнего спортсмена, который нападал на людей и снимал на камеру их избиение. Видео своих издевательств он выкладывал в соцсети. В отношении молодого человека открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Его расследование еще продолжается.
Сообщалось, что в Россию парень приехал ранее из Украины. Он профессионально занимался самбо. СМИ писали, что юноша может быть причастен и к распространению наркотиков в Ростовской области. Также нападать на людей он мог из-за долгов.
Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин подключился к делу блогера-самбиста из Ростова.
Ранее в Сети появилось видео задержания юноши.