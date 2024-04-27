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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Видео: суд в Ростове арестовал 17-летнего самбиста, избивавшего людей на камеру

Видео: суд в Ростове арестовал 17-летнего самбиста, избивавшего людей на камеру

27 апреля 2024, 13:15
Фото: Следком по Ростовской области
Видео: суд в Ростове арестовал 17-летнего самбиста, избивавшего людей на камеру

Суд в Ростове арестовал 17-летнего самбиста, избивавшего людей на камеру

Избрана мера пресечения для блогера, нападавшего на людей в Ростовской области, сообщили в СК региона.

Суд заключил под стражу 17-летнего спортсмена, который нападал на людей и снимал на камеру их избиение. Видео своих издевательств он выкладывал в соцсети. В отношении молодого человека открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Его расследование еще продолжается.

Силовики нашли блогера-самбиста, избивавшего в Ростове людей на камеру
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Видео: суд в Ростове арестовал 17-летнего самбиста, избивавшего людей на камеру
Видео: Следком по Ростовской области

Сообщалось, что в Россию парень приехал ранее из Украины. Он профессионально занимался самбо. СМИ писали, что юноша может быть причастен и к распространению наркотиков в Ростовской области. Также нападать на людей он мог из-за долгов.

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин подключился к делу блогера-самбиста из Ростова.

Ранее в Сети появилось видео задержания юноши.

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