Видео: суд в Ростове арестовал 17-летнего самбиста, избивавшего людей на камеру

Суд заключил под стражу 17-летнего спортсмена, который нападал на людей и снимал на камеру их избиение. Видео своих издевательств он выкладывал в соцсети. В отношении молодого человека открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Его расследование еще продолжается.