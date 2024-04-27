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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Юрист Габович рассказал, в каких местах можно пожарить шашлык в Ростовской области

Юрист Габович рассказал, в каких местах можно жарить шашлык в Ростовской области

27 апреля 2024, 09:54
Фото: Unsplash
Юрист Габович рассказал, в каких местах можно пожарить шашлык в Ростовской области
Запрет на приготовление шашлыков на природе будет действовать до конца осени в Ростовской области. Однако пожарить шашлык можно в специально оборудованных местах, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Запрет на разведение костров на природе, по словам эксперта, вовсе не означает, что шашлык в донском крае теперь нигде нельзя пожарить.

Юрист уточняет, что приготовить самостоятельно пищу на костре можно в специально оборудованных для этого местах, которые не граничат с лесами и не подвержены возгоранию.

«Пожарить шашлык можно там, где есть возможность развести огонь с соблюдением всех правил безопасности. Такая территория должна быть огорожена от легковоспламеняемых объектов и обеспечена средствами пожаротушения. Например, во дворе частного дома — на стационарном мангале или в специальной зоне для приготовления пищи», — отмечает Антон Габович.
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Однако стопроцентным нарушением станет приготовление шашлыка на природе возле речки. Также, по словам юриста, в Ростовской области до конца осени действует запрет на запуск небесных фонариков.

Ранее RostovGazeta выясняла, под какие ограничения попадут массовые мероприятия на майские праздники в Ростове.

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