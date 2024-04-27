Юрист Габович рассказал, в каких местах можно жарить шашлык в Ростовской области

«Пожарить шашлык можно там, где есть возможность развести огонь с соблюдением всех правил безопасности. Такая территория должна быть огорожена от легковоспламеняемых объектов и обеспечена средствами пожаротушения. Например, во дворе частного дома — на стационарном мангале или в специальной зоне для приготовления пищи», — отмечает Антон Габович.